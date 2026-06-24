ФОТО. Почему футболисты ЧМ-2026 массово режут гетры? Есть объяснение

На чемпионате мира болельщики заметили необычную деталь в экипировке футболистов. Все больше игроков выходят на поле с разрезанными гетрами – на задней части носков видны большие дырки.

Эта тенденция не новая, но на нынешнем мундиале она стала особенно заметной. Такие гетры можно было увидеть у игроков сборной Австралии в матче против США, а также у многих других футболистов, включая Лероя Сане и Букайо Сака.

Главная причина – комфорт. Современные футбольные гетры часто делают из полиэстера: они хорошо держат форму, но могут быть очень плотными. Некоторые футболисты считают, что дырки на задней части гетр уменьшают давление на икроножные мышцы, улучшают ощущения во время игры и помогают избежать дискомфорта.

Однако медики не подтверждают, что такой метод действительно снижает риск травм или судорог. По словам специалистов, научных доказательств эффективности разрезанных гетр нет. Наоборот, для улучшения кровообращения обычно используют специальные компрессионные носки.

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Есть и другая причина – психологическая. Для многих футболистов важно чувствовать себя максимально удобно и уверенно на поле. Как говорят сами игроки: если тебе комфортно и ты хорошо выглядишь, то и играть легче.

Но не все поддерживают эту моду. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл ранее сомневался, что звездам топ-уровня действительно нужно самостоятельно резать гетры, ведь крупные бренды могут изготовить для них экипировку нужного размера.

Несмотря на критику, тренд продолжает жить. И на ЧМ-2026 разрезанные гетры уже стали одной из самых заметных деталей футбольной моды.