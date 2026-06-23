Обошел Руни. Беллингем установил новый возрастной рекорд в сборной Англии

23 июня проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Ганы.

В стартовом составе англичан на матч вышел Джуд Беллингем, для которого эта игра стала 50-й в составе национальной команды.

В возрасте 22 лет и 359 дней полузащитник стал самым молодым игроком в истории сборной Англии, достигшим отметки в 50 матчей. По этому показателю он превзошел Уэйна Руни, который достиг отметки в 50 матчей в возрасте 23 лет и 139 дней.

Самые молодые игроки, достигшие 50 матчей за сборную Англии:

22 года 359 дней – Джуд Беллингем

23 года 139 дней – Уэйн Руни

23 года 179 дней – Майкл Оуэн

24 года 180 дней – Рахим Стерлинг

24 года 285 дней – Букайо Сака

В случае победы над Ганой сборная Англии выйдет на единоличное первое место в группе L и будет ждать матча Хорватии и Панамы, где невыигрыш американцев гарантирует команде Тухеля выход в плей-офф.