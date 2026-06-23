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Чемпионат мира
23 июня 2026, 23:18 | Обновлено 23 июня 2026, 23:19
359
0

Обошел Руни. Беллингем установил новый возрастной рекорд в сборной Англии

Джуд проводит 50-й матч в составе национальной команды

23 июня 2026, 23:18 | Обновлено 23 июня 2026, 23:19
359
0
Обошел Руни. Беллингем установил новый возрастной рекорд в сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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23 июня проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Ганы.

В стартовом составе англичан на матч вышел Джуд Беллингем, для которого эта игра стала 50-й в составе национальной команды.

В возрасте 22 лет и 359 дней полузащитник стал самым молодым игроком в истории сборной Англии, достигшим отметки в 50 матчей. По этому показателю он превзошел Уэйна Руни, который достиг отметки в 50 матчей в возрасте 23 лет и 139 дней.

Самые молодые игроки, достигшие 50 матчей за сборную Англии:

  • 22 года 359 дней – Джуд Беллингем
  • 23 года 139 дней – Уэйн Руни
  • 23 года 179 дней – Майкл Оуэн
  • 24 года 180 дней – Рахим Стерлинг
  • 24 года 285 дней – Букайо Сака

В случае победы над Ганой сборная Англии выйдет на единоличное первое место в группе L и будет ждать матча Хорватии и Панамы, где невыигрыш американцев гарантирует команде Тухеля выход в плей-офф.

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Джуд Беллингем Уэйн Руни Майкл Оуэн Рахим Стерлинг Букайо Сака сборная Англии по футболу статистика рекорд ЧМ-2026 по футболу сборная Ганы по футболу
Иван Чирко Источник: Squawka
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