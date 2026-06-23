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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Говорили, что мне пора на пенсию, но я здесь»
Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:26 |
708
3

Криштиану РОНАЛДУ: «Говорили, что мне пора на пенсию, но я здесь»

Криштиану Роналду обратился к хейтерам

23 июня 2026, 22:26 |
708
3 Comments
Криштиану РОНАЛДУ: «Говорили, что мне пора на пенсию, но я здесь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче чемпионата мира с Узбекистаном (5:0). 41-летний футболист побил рекорд своей страны по количеству голов на мундиалях, а также стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира.

«Говорили, что мне пора на пенсию… но я здесь», – заявил Роналду после финального свистка.

«Шум извне всегда такой, но мы не можем его контролировать. Мы продолжаем двигаться вперед, и мы едины», – добавил пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Разгром Узбекистана де-факто гарантировал пиренейцам место в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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На Минулому Мундіалі також говорили. І навіть один матч без Роналду зіграли гарно...повірили, що можуть і без нього...Але надалі нічого не вийшло...тренеру, хоч і видатному це не пробачили, а Роналду повернувся і впевнено йде до першоі тисячі...Дещо звичайно жартую, але ж дає результат і непоганий. Можливо не обовязково бути в ролі відомого шакала, який говорив, що Акела промахнувся. Краще підтримати і порадіти. Піде і Роналду, нічого вічного немає, але сьогодні він грає і знову Король
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