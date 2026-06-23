Криштиану РОНАЛДУ: «Говорили, что мне пора на пенсию, но я здесь»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче чемпионата мира с Узбекистаном (5:0). 41-летний футболист побил рекорд своей страны по количеству голов на мундиалях, а также стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира.

«Говорили, что мне пора на пенсию… но я здесь», – заявил Роналду после финального свистка.

«Шум извне всегда такой, но мы не можем его контролировать. Мы продолжаем двигаться вперед, и мы едины», – добавил пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Разгром Узбекистана де-факто гарантировал пиренейцам место в плей-офф чемпионата мира 2026 года.