Юрген КЛОПП: «Мы больше никогда не увидим такого футболиста»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал очередное историческое достижение Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года. Аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории мундиалов.

«Мы больше никогда не увидим такого футболиста, как Месси», – отметил Клопп.

На данный момент 39-летний капитан сборной Аргентины имеет на счету уже шесть забитых мячей на ЧМ-2026 и возглавляет гонку бомбардиров турнира. Благодаря яркому старту Месси также вошел в число главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».