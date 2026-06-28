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  4. Юрген КЛОПП: «Мы больше никогда не увидим такого футболиста»
Чемпионат мира
28 июня 2026, 22:42 |
1595
0

Юрген КЛОПП: «Мы больше никогда не увидим такого футболиста»

Тренер – о Месси

28 июня 2026, 22:42 |
1595
0
Юрген КЛОПП: «Мы больше никогда не увидим такого футболиста»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал очередное историческое достижение Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года. Аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории мундиалов.

«Мы больше никогда не увидим такого футболиста, как Месси», – отметил Клопп.

На данный момент 39-летний капитан сборной Аргентины имеет на счету уже шесть забитых мячей на ЧМ-2026 и возглавляет гонку бомбардиров турнира. Благодаря яркому старту Месси также вошел в число главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

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Юрген Клопп Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
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