ВИДЕО. Роналду забил первый гол на ЧМ-26, отличившись в ворота Узбекистана
Криштиану вывел вперед сборную Португалии на 6-й минуте поединка 2-го тура ЧМ
Легендарный 41-лений Криштиану Роналду забил первый гол на чемпионате мира 2026.
23 июня Роналду отличился за сборную Португалии в матче 2-го тура группы K против Узбекистана. Криштиану сделал счет 1:0 в пользу португальцев.
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Ассист на КриРо отдал Жоау Канселу. Роналду исправился за матч 1-го тура мундиаля против ДР Конго (1:1), в котором он промолчал.
Теперь у Криштиану 9 голов в карьере на чемпионатах мира. Встреча Португалии и Узбекистана стартовала 23 июня на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.
❗️ ВИДЕО. Роналду забил первый гол на ЧМ-26, отличившись в ворота Узбекистана
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