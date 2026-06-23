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Чемпионат мира
23 июня 2026, 20:12 | Обновлено 23 июня 2026, 20:59
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ВИДЕО. Роналду забил первый гол на ЧМ-26, отличившись в ворота Узбекистана

Криштиану вывел вперед сборную Португалии на 6-й минуте поединка 2-го тура ЧМ

23 июня 2026, 20:12 | Обновлено 23 июня 2026, 20:59
1156
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ВИДЕО. Роналду забил первый гол на ЧМ-26, отличившись в ворота Узбекистана
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный 41-лений Криштиану Роналду забил первый гол на чемпионате мира 2026.

23 июня Роналду отличился за сборную Португалии в матче 2-го тура группы K против Узбекистана. Криштиану сделал счет 1:0 в пользу португальцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на КриРо отдал Жоау Канселу. Роналду исправился за матч 1-го тура мундиаля против ДР Конго (1:1), в котором он промолчал.

Теперь у Криштиану 9 голов в карьере на чемпионатах мира. Встреча Португалии и Узбекистана стартовала 23 июня на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.

❗️ ВИДЕО. Роналду забил первый гол на ЧМ-26, отличившись в ворота Узбекистана

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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