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WTA
23 июня 2026, 20:12 | Обновлено 23 июня 2026, 20:14
618
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ВОНДРОУШОВА: «Я никогда не думала, что буду писать нечто подобное»

Маркета утверждает, что никогда не употребляла запрещенные вещества

23 июня 2026, 20:12 | Обновлено 23 июня 2026, 20:14
618
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ВОНДРОУШОВА: «Я никогда не думала, что буду писать нечто подобное»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывшая шестая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 122) прокомментировала полученную 4-летнюю дисквалификацию за отказ пройти допинг-тест:

«Я никогда не думала, что буду писать что-то подобное. И, честно говоря, я бы никому не пожелала того, через что прошла за последние несколько месяцев.

Теннис был моей жизнью. С того момента, как я впервые взяла ракетку в руки, будучи ещё маленькой девочкой, через тысячи тренировок, травм, возвращений и моментов, о которых я тогда могла только мечтать. Он дал мне всё. И я отдала ему всё в ответ.

Я никогда не принимала допинг. У меня никогда не было положительного результата теста. На протяжении всей моей карьеры я проходила множество антидопинговых проверок и всегда выходила на корт с чистой совестью. Спустя всего три дня после инцидента, который в конечном итоге изменил мою жизнь, меня снова протестировали. Результат оказался отрицательным. Как и все предыдущие тесты.

Последние семь месяцев были самыми тяжёлыми в моей жизни. Я сотрудничала. Я отвечала на все вопросы. Я предоставила всё, что от меня требовали. Я давала показания перед трибуналом и делала всё, чтобы объяснить, что произошло. Даже в течение этих семи месяцев я продолжала выполнять все обязанности профессиональной спортсменки. Каждый день я обновляла информацию о своём местонахождении, чтобы меня могли протестировать в любой момент. И меня тестировали. Все тесты в этот период были отрицательными, как и все тесты на протяжении моей карьеры.

Профессиональный спорт подразумевает принятие правил и контроля. Я всегда их уважала и понимаю, почему они существуют. Я только хочу, чтобы они никогда не теряли человечности. И чтобы те, кто их применяет, также соответствовали тем же стандартам. Сегодня я не могу сказать, что будет дальше».

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допинг дисквалификация Маркета Вондроушова ITIA
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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