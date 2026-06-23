Вечный путешественник. Экс-голеадор Полесья вновь готовится сменить клуб

27-летний форвард уругвайского «Пеньяроля» Факундо Батиста, известный в Украине по выступлениям в рядах «Полесья», в ближайшее время сменит клуб.

Журналист Алан Мекбел сообщает, что договоренности о переходе Батисты достиг аргентинский «Ланус». Этот клуб готовится арендовать Факундо сроком на один год и с опцией выкупа.

Примечательно, что за последний год для Батисты это может стать третьей сменой клуба. В июле 2025-го уругваец перешел из «Полесья» в колумбийский «Атлетико Насьональ» за 1,2 миллиона евро. Однако уже в январе нынешнего года всего за 350 тысяч евро переехал в «Пеньяроль».

В «Полесье» Батиста также провел только полгода – с января по июль 2025-го. Впрочем, за это время уругваец зарекомендовал себя достаточно сильным голеадором – забил 7 мячей в 15 матчах за «волков».