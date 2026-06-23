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  4. Роналду настигает Клозе по количеству матчей на ЧМ. Кто впереди?
Чемпионат мира
23 июня 2026, 18:58 | Обновлено 23 июня 2026, 19:00
290
0

Роналду настигает Клозе по количеству матчей на ЧМ. Кто впереди?

Вспомним топ-5 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей на мировых первенствах

23 июня 2026, 18:58 | Обновлено 23 июня 2026, 19:00
290
0
Роналду настигает Клозе по количеству матчей на ЧМ. Кто впереди?
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41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграет свой 24-й матч на чемпионатах мира.

Произойдет это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана, в котором португалец выйдет в стартовом составе.

По количеству сыгранных матчей на мировых первенствах Роналду догонит немца Мирослава Клозе (также 24).

Лишь два игрока в истории мундиалей сыграли больше: Лионель Месси (28) и Лотар Матеус (25).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учетом игры Португалия – Узбекистан)

  • 28 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 25 – Лотарь Матеус (Германия)
  • 24 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 24 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 23 – Паоло Мальдини (Италия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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