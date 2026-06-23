Роналду настигает Клозе по количеству матчей на ЧМ. Кто впереди?

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграет свой 24-й матч на чемпионатах мира.

Произойдет это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана, в котором португалец выйдет в стартовом составе.

По количеству сыгранных матчей на мировых первенствах Роналду догонит немца Мирослава Клозе (также 24).

Лишь два игрока в истории мундиалей сыграли больше: Лионель Месси (28) и Лотар Матеус (25).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учетом игры Португалия – Узбекистан)

28 – Лионель Месси (Аргентина)

25 – Лотарь Матеус (Германия)

24 – Мирослав Клозе (Германия)

24 – Криштиану Роналду (Португалия)

23 – Паоло Мальдини (Италия)