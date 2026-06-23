Роналду настигает Клозе по количеству матчей на ЧМ. Кто впереди?
Вспомним топ-5 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей на мировых первенствах
41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграет свой 24-й матч на чемпионатах мира.
Произойдет это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана, в котором португалец выйдет в стартовом составе.
По количеству сыгранных матчей на мировых первенствах Роналду догонит немца Мирослава Клозе (также 24).
Лишь два игрока в истории мундиалей сыграли больше: Лионель Месси (28) и Лотар Матеус (25).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учетом игры Португалия – Узбекистан)
- 28 – Лионель Месси (Аргентина)
- 25 – Лотарь Матеус (Германия)
- 24 – Мирослав Клозе (Германия)
- 24 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 23 – Паоло Мальдини (Италия)
24 - Cristiano Ronaldo fará sua 24ª partida de Copa do Mundo FIFA, entrando no pódio histórico da competição:— OptaJoao (@OptaJoao) June 23, 2026
🇦🇷 Lionel Messi (28)
🇩🇪 Lothar Matthäus (25)
🇵🇹 Cristiano Ronaldo (24) 🔼
🇩🇪 Miroslav Klose (24)
🇮🇹 Paolo Maldini (23)
Lenda. pic.twitter.com/0p4aVVI6pm
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