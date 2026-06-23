Новый тренер Жироны принял решение по поводу Ваната и Цыганкова
Альверс рассчитывает на украинцев
Новый главный тренер «Жироны» Кике Альварес поделился своим видением состава команды на следующий сезон и дал понять, что рассчитывает на всех футболистов, в том числе и на украинцев – Ваната, Цыганкова, Пищура и Крапивцова.
«Я рассчитываю на каждого, кто входит в основной состав. Эта группа из 25 футболистов, у которых есть действующий контракт с клубом, станет фундаментом, на котором будет строиться новый проект», — заявил Альварес.
Ранее «Жирона» провела пресс-конференцию с участием руководства клуба по итогам провального сезона. Команда вылетела из Ла Лиги в Сегунду.
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