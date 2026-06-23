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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 16:44 | Обновлено 23 июня 2026, 16:46
355
0

Стали известны зарубежные спарринг-партнеры Буковины

Команда Сергея Шищенко будет ездить на матчи с Закарпатья

23 июня 2026, 16:44 | Обновлено 23 июня 2026, 16:46
355
0
Стали известны зарубежные спарринг-партнеры Буковины
ФК Буковина
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После первого этапа тренировочного сбора летнего межсезонья, который «Буковина» проведет в Черновцах, команда отправится на Закарпатье. В ходе очередного этапа подготовки к сезону 2025/26 «желто-черные» планируют осуществлять выезды за границу для проведения спаррингов.

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко в комментарии Sport.ua уточнил соперников и дать игр.

«С Закарпатья будем отправляться на контрольные матчи в соседние Словакию и Венгрию, – сказал Шищенко. – На 11 июля запланирован поединок со словацким «Земплином» из города Михаловце. А затем проведем два спарринга с венгерскими клубами: 15 июля встретимся с «Кишвардой», а 18 июля – с «Ньиредьхазой».

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Кишварда Ньиредьхаза Земплин Михаловце Сергей Шищенко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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