Стали известны зарубежные спарринг-партнеры Буковины

После первого этапа тренировочного сбора летнего межсезонья, который «Буковина» проведет в Черновцах, команда отправится на Закарпатье. В ходе очередного этапа подготовки к сезону 2025/26 «желто-черные» планируют осуществлять выезды за границу для проведения спаррингов.

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко в комментарии Sport.ua уточнил соперников и дать игр.

«С Закарпатья будем отправляться на контрольные матчи в соседние Словакию и Венгрию, – сказал Шищенко. – На 11 июля запланирован поединок со словацким «Земплином» из города Михаловце. А затем проведем два спарринга с венгерскими клубами: 15 июля встретимся с «Кишвардой», а 18 июля – с «Ньиредьхазой».