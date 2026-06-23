ФОТО. Самая маленькая страна ЧМ творит историю не только на поле

Сборная Кюрасао стала одной из самых трогательных историй чемпионата мира-2026. Карибская команда уже сумела набрать первое очко на мундиале и привлекла внимание миллионов болельщиков по всему миру.

Но на фоне исторического выступления команды появилась еще одна важная история – уже за пределами футбольного поля. На Кюрасао активно развивается социальный проект Future Goals, который помогает детям играть в футбол и одновременно учит их заботиться об окружающей среде.

Суть инициативы в том, что пластиковый мусор и старые рыболовные сети перерабатывают в яркие футбольные ворота для начальных школ. Благодаря этому дети получают возможность тренироваться, участвовать в футбольных занятиях и программах, связанных с лидерством, командной работой и экологической ответственностью.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Проект работает на Кюрасао с 2022 года. За это время организаторы уже переработали тысячи килограммов пластиковых отходов, огромное количество пластиковых крышек и сотни квадратных метров рыболовных сетей.

Таким образом, сказка Кюрасао на чемпионате мира превращается не только в красивую спортивную историю, но и в шанс оставить реальное наследие для детей на острове.