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  4. Академия ПСВ представлена ​​на ЧМ-2026 наибольшим количеством воспитанников
Чемпионат мира
23 июня 2026, 13:31 |
95
0

Академия ПСВ представлена ​​на ЧМ-2026 наибольшим количеством воспитанников

Сразу 19 игроков, прошедших в разное время академию ПСВ, принимают участие в мировом первенстве

23 июня 2026, 13:31 |
95
0
Академия ПСВ представлена ​​на ЧМ-2026 наибольшим количеством воспитанников
Getty Images/Global Images Ukraine
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Академия нидерландского ПСВ, по данным Transfermarkt, представлена ​​на чемпионате мира 2026 года самым большим среди всех клубов количеством воспитанников.

Сразу 19 футболистов, прошедших школу ПСВ, принимают участие в нынешнем мундиале.

Андерлехт, Барселона и Аякс представлены на мировом первенстве 17 собственными воспитанниками.

Клубы с наибольшим количеством воспитанников собственных академий на чемпионате мира 2026 года, по данным Transfermarkt

  • 19 – ПСВ
  • 17 – Андерлехт
  • 17 – Барселона
  • 17 – Аякс
  • 16 – Бенфика
  • 16 – Спортинг
  • 15 – Индепендьенте дель Валье
  • 14 – Манчестер Сити
  • 14 – Бавария
  • 14 – ПСЖ
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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика ПСВ Transfermarkt
Сергей Турчак Источник: Instagram
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