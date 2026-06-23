Академия ПСВ представлена ​​на ЧМ-2026 наибольшим количеством воспитанников

Академия нидерландского ПСВ, по данным Transfermarkt, представлена ​​на чемпионате мира 2026 года самым большим среди всех клубов количеством воспитанников.

Сразу 19 футболистов, прошедших школу ПСВ, принимают участие в нынешнем мундиале.

Андерлехт, Барселона и Аякс представлены на мировом первенстве 17 собственными воспитанниками.

Клубы с наибольшим количеством воспитанников собственных академий на чемпионате мира 2026 года, по данным Transfermarkt