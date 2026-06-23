Академия ПСВ представлена на ЧМ-2026 наибольшим количеством воспитанников
Сразу 19 игроков, прошедших в разное время академию ПСВ, принимают участие в мировом первенстве
Академия нидерландского ПСВ, по данным Transfermarkt, представлена на чемпионате мира 2026 года самым большим среди всех клубов количеством воспитанников.
Сразу 19 футболистов, прошедших школу ПСВ, принимают участие в нынешнем мундиале.
Андерлехт, Барселона и Аякс представлены на мировом первенстве 17 собственными воспитанниками.
Клубы с наибольшим количеством воспитанников собственных академий на чемпионате мира 2026 года, по данным Transfermarkt
- 19 – ПСВ
- 17 – Андерлехт
- 17 – Барселона
- 17 – Аякс
- 16 – Бенфика
- 16 – Спортинг
- 15 – Индепендьенте дель Валье
- 14 – Манчестер Сити
- 14 – Бавария
- 14 – ПСЖ
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