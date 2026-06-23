Готовится топ-трансфер. За Довбика готовы заплатить 20 млн евро

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре», сообщает A Spor.

По информации источника, клуб из Трабзона сосредоточился на 29-летнем нападающем «волков» для усиления своей атаки и готовит по нему предложение в размере 15-20 млн евро. «Рома» вполне может согласиться на продажу украинца, поскольку хочет получить за него сумму, которая близка к этим цифрам.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.

Ранее итальянский журналист раскрыл детали предложения из Испании по поводу Довбика.