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  4. Готовится топ-трансфер. За Довбика готовы заплатить 20 млн евро
Италия
23 июня 2026, 12:36 |
1129
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Готовится топ-трансфер. За Довбика готовы заплатить 20 млн евро

Украинского форварда хочет подписать Трабзонспор

23 июня 2026, 12:36 |
1129
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Готовится топ-трансфер. За Довбика готовы заплатить 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре», сообщает A Spor.

По информации источника, клуб из Трабзона сосредоточился на 29-летнем нападающем «волков» для усиления своей атаки и готовит по нему предложение в размере 15-20 млн евро. «Рома» вполне может согласиться на продажу украинца, поскольку хочет получить за него сумму, которая близка к этим цифрам.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.

Ранее итальянский журналист раскрыл детали предложения из Испании по поводу Довбика.

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Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Рома Рим
Антон Романенко Источник: Forza Roma
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місяця через 1,5 чи 2 пропозицію приготують, можливо.))
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