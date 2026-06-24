Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков сообщил, за какой клуб будет играть
Турция
24 июня 2026, 08:32 |
2078
1

Цыганков сообщил, за какой клуб будет играть

Виктор перейдет в «Трабзонспор»

24 июня 2026, 08:32 |
2078
1 Comments
Цыганков сообщил, за какой клуб будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер Виктор Цыганков готов сменить клуб уже этим летом.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» получил положительный сигнал от игрока «Жироны», которого считает одним из главных кандидатов на усиление правого фланга атаки.

Сообщается, что ранее стороны достигли принципиальной договоренности, однако представители футболиста попросили время для изучения других вариантов. Ожидаемые предложения из топ-чемпионатов так и не поступили, поэтому, по данным источника, Цыганков склоняется к принятию предложения турецкого клуба.

Теперь «Трабзонспор» сосредоточится на переговорах с «Жироной» относительно суммы трансфера. Турецкий клуб надеется в ближайшее время достичь компромисса с испанской стороной и заключить сделку.

В сезоне 2025/26 Цыганков провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

По теме:
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Киев Кэпиталз подписал голкипера сборной Эстонии
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала нападающего сборной Египта
Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Трабзонспор Жирона
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
Футбол | 24 июня 2026, 08:23 2
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом

Влада Зинченко показала милый летний фотосет

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24 июня 2026, 07:14 6
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу

«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко

Бомбардиры ЧМ-2026. Месси возглавляет гонку, Мбаппе и Холанд дышат в спину
Футбол | 24.06.2026, 08:40
Бомбардиры ЧМ-2026. Месси возглавляет гонку, Мбаппе и Холанд дышат в спину
Бомбардиры ЧМ-2026. Месси возглавляет гонку, Мбаппе и Холанд дышат в спину
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Футбол | 24.06.2026, 08:43
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 23.06.2026, 22:42
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як добре що є чм,щоб не відволікатися на цю дурню
Ответить
+1
Популярные новости
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 9
Бокс
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 30
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 5
Футбол
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 18
Теннис
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 11
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
23.06.2026, 07:42 3
Бокс
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем