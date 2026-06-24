Цыганков сообщил, за какой клуб будет играть

Украинский вингер Виктор Цыганков готов сменить клуб уже этим летом.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» получил положительный сигнал от игрока «Жироны», которого считает одним из главных кандидатов на усиление правого фланга атаки.

Сообщается, что ранее стороны достигли принципиальной договоренности, однако представители футболиста попросили время для изучения других вариантов. Ожидаемые предложения из топ-чемпионатов так и не поступили, поэтому, по данным источника, Цыганков склоняется к принятию предложения турецкого клуба.

Теперь «Трабзонспор» сосредоточится на переговорах с «Жироной» относительно суммы трансфера. Турецкий клуб надеется в ближайшее время достичь компромисса с испанской стороной и заключить сделку.

В сезоне 2025/26 Цыганков провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.