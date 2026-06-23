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  4. Мбаппе стал самым молодым игроком сборной Франции, сыгравшим 100 матчей
Чемпионат мира
23 июня 2026, 12:21 |
260
0

Мбаппе стал самым молодым игроком сборной Франции, сыгравшим 100 матчей

Предыдущее возрастное достижение французской сборной нападающий превзошел почти на 3 года

23 июня 2026, 12:21 |
260
0
Мбаппе стал самым молодым игроком сборной Франции, сыгравшим 100 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сыграл свой юбилейный 100-й матч за сборную Франции.

Совершил он это в возрасте 27 лет, 6 месяцев и 2 дня, что стало новым возрастным рекордом французской сборной.

Мбаппе превзошел предыдущее достижение Патрика Виейра (30 лет, 4 месяца и 22 дня) почти на 3 года!

Самые молодые игроки, сыгравшие 100 матчей за сборную Франции

  • 27 лет, 6 месяцев и 2 дня – Килиан Мбаппе
  • 30 лет, 4 месяца и 22 дня – Патрик Виейра
  • 30 лет, 6 месяцев и 19 дней – Антуан Гризманн
  • 30 лет, 9 месяцев и 16 дней – Тьерри Анри
  • 31 год, 5 месяцев и 26 дней – Уго Льорис
  • 31 год, 8 месяцев и 13 дней – Дидье Дешам
  • 32 года, 5 месяцев и 12 дней – Лилиан Тюрам
  • 33 года, 11 месяцев и 3 дня – Зинедин Зидан
  • 34 года, 0 месяцев и 7 дней – Оливье Жиру
  • 34 года, 1 месяц и 4 дня – Марсель Десаи
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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