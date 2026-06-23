Мбаппе стал самым молодым игроком сборной Франции, сыгравшим 100 матчей

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сыграл свой юбилейный 100-й матч за сборную Франции.

Совершил он это в возрасте 27 лет, 6 месяцев и 2 дня, что стало новым возрастным рекордом французской сборной.

Мбаппе превзошел предыдущее достижение Патрика Виейра (30 лет, 4 месяца и 22 дня) почти на 3 года!

Самые молодые игроки, сыгравшие 100 матчей за сборную Франции