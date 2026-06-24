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  4. Агент Довбика нашел для игрока новый клуб
Турция
24 июня 2026, 06:32 |
1333
5

Агент Довбика нашел для игрока новый клуб

Игрока предложили «Фенербахче» и «Трабзонспору»

24 июня 2026, 06:32 |
1333
5 Comments
Агент Довбика нашел для игрока новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик готовится к смене клуба уже этим летом.

По информации источника, услугами 28-летнего форварда в настоящее время занимаются его агенты, которые предложили футболиста потенциальным покупателям в Турции, среди которых турецкие гранды «Фенербахче» и «Трабзонспор».

Сообщается, что «Фенербахче» пока не проявляет серьёзного интереса к трансферу украинца, тогда как «Трабзонспор» продолжает изучать возможность потенциального перехода и собирает информацию об игроке.

В прошлом сезоне Довбик не смог полностью реализовать свой потенциал из-за травм и недостатка игровой практики. Украинец пропустил около 30 матчей, провел на поле всего 627 минут и отличился 3 голами и 2 голевыми передачами.

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Комментарии 5
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Та він ідаром нікому не потрібен 
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Сьогодні Олійченко черговий по спірт.юа. Готуємося до вбросів про новий клуб, який ким-то зацікавився. Не будемо вслух казати назву, але це Трабзонспор.)))
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0
Агент знайшов для Довбика ну дуже новий клуб! 
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0
Щось Довбик здувся! 
І наче швидкість е...
Ще тільки 28-29 не вже це все?
Не вірю! Він має,ще себе показати!
Але мені хотілось,що б тільки не в Туреччині!
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