Агент Довбика нашел для игрока новый клуб
Игрока предложили «Фенербахче» и «Трабзонспору»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик готовится к смене клуба уже этим летом.
По информации источника, услугами 28-летнего форварда в настоящее время занимаются его агенты, которые предложили футболиста потенциальным покупателям в Турции, среди которых турецкие гранды «Фенербахче» и «Трабзонспор».
Сообщается, что «Фенербахче» пока не проявляет серьёзного интереса к трансферу украинца, тогда как «Трабзонспор» продолжает изучать возможность потенциального перехода и собирает информацию об игроке.
В прошлом сезоне Довбик не смог полностью реализовать свой потенциал из-за травм и недостатка игровой практики. Украинец пропустил около 30 матчей, провел на поле всего 627 минут и отличился 3 голами и 2 голевыми передачами.
🚨Artem Dovbyk,menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'a önerildi.— Mendo (@Mendo_tr10) June 23, 2026
📌Fenerbahçe ilgilenmiyor fakat Trabzonspor oyuncu ile ilgili araştırma içerisinde.@Diamond_Tranfer pic.twitter.com/f9elHLWCQh
💎— Diamond Transfer🇹🇷🇵🇸 (@Diamond_Tranfer) June 23, 2026
Artem dovbyk, yine bize ts ye vs önerildi. Ts dikkate aldi gibi. Ufak bir araştırma içindeler.
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