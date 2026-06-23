Стародубцева – Захарова. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Истборне

23 июня, в первом круге турнира в Истборне, свой матч проведут Юлия Стародубцева (WTA 55) и Анастасия Захарова (WTA 91).

Поединок начнется не ранее 13:00 по Киеву.

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Юлия Стародубцева

Если анализировать сухие цифры, украинская спортсменка проводит хороший сезон, в рейтинге она поднялась на 58 позиций, что позволило плотно закрепиться в середине первой сотни. В общей сложности теннисистка уже провела 42 матча, одержав 25 побед, лучшее выступление было на солидном турнире в Чарльстоне, где удалось добраться до финала.

Травяную часть сезона Стародубцева начала в Ноттингеме, где сначала с трудом прошла австралийку Майю Джойнт – 6:7, 7:5, 6:4, а потом уступила будущей финалистке Эмме Наварро – 4:6, 7:6, причем украинка вела 3:1 в решающем третьем сете. В случае победы, спортсменка выйдет на лучшую в паре Жасмин Паолини – Тальяна Мария.

Анастасия Захарова

«Нейтралка» ничем особенным не выделяется в туре, играя с переменным успехом, 22 победы при 18 поражениях. Есть небольшой прогресс в рейтинге, спортсменка поднялась на 16 позиций, что позволяет находиться в конце первой сотни.

Захарова точно не входит в число тех теннисисток, от которых стоит ждать прорыва, в 24 года ее уже нельзя назвать перспективной, техника и спокойствие тоже не на высоком уровне. Свой путь в Истборне спортсменка начала с квалификации, которую одолела с большим трудом, сначала она играла против Лилли Таггер из Австрии – 6:4, 5:7, 7:6, в третьем сете пришлось отыграть три матчбола. Тяжелым был и матч против землячки с испанским паспортом Селехметьевой – 7:6, 2:6, 7:6, здесь в третье партии удалось отыграться с 0:3, а также отыграть один матчбол на тай-брейке.

Прогноз

Ранее теннисистки между собой никогда не играли, а в предстоящем матче Стародубцева небольшой фаворит. В подобных матчах украинки всегда играют с особым настроем, в этом их дополнительное преимущество.

Я считаю, что Стародубцева выше классом, если она покажет свой теннис, у соперницы не будет шансов. Ставка на успех украинки с форой -3,5 гейма за 2,05 выглядит хорошо, лимит везения «нейтралки» должен закончиться.