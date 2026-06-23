Тренировка сборной Испании закончилась преждевременно из-за шторма

Сборная Испании преждевременно прекратила тренировку.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте базируются в Чаттанузе. В рамках подготовки в матчу третьего тура группового этапа с Уругваем, который состоится 27 июня в 03:00 по Киеву, тренировка «Фурии Рохи» была прервана преждевременно – причиной послужил дождь.

Тренировочный процесс был возобновлен уже в зале.

Испания после двух туров группового этапа занимает первое место в квартете H, имея в своем активе 4 очка.