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Чемпионат мира
23 июня 2026, 08:24 | Обновлено 23 июня 2026, 08:37
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0

Тренировка сборной Испании закончилась преждевременно из-за шторма

Команда потренировалась всего 20 минут

23 июня 2026, 08:24 | Обновлено 23 июня 2026, 08:37
112
0
Тренировка сборной Испании закончилась преждевременно из-за шторма
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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Сборная Испании преждевременно прекратила тренировку.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте базируются в Чаттанузе. В рамках подготовки в матчу третьего тура группового этапа с Уругваем, который состоится 27 июня в 03:00 по Киеву, тренировка «Фурии Рохи» была прервана преждевременно – причиной послужил дождь.

Тренировочный процесс был возобновлен уже в зале.

Испания после двух туров группового этапа занимает первое место в квартете H, имея в своем активе 4 очка.

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 2 1 1 0 4 - 0 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 4
2 Уругвай 2 0 2 0 3 - 3 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
3 Кабо-Верде 2 0 2 0 2 - 2 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 2
4 Саудовская Аравия 2 0 1 1 1 - 5 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
Полная таблица

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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