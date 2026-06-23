Чемпионат мира23 июня 2026, 08:24 | Обновлено 23 июня 2026, 08:37
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Тренировка сборной Испании закончилась преждевременно из-за шторма
Команда потренировалась всего 20 минут
23 июня 2026, 08:24 | Обновлено 23 июня 2026, 08:37
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Полная таблица
Сборная Испании преждевременно прекратила тренировку.
Подопечные Луиса де ла Фуэнте базируются в Чаттанузе. В рамках подготовки в матчу третьего тура группового этапа с Уругваем, который состоится 27 июня в 03:00 по Киеву, тренировка «Фурии Рохи» была прервана преждевременно – причиной послужил дождь.
Тренировочный процесс был возобновлен уже в зале.
Испания после двух туров группового этапа занимает первое место в квартете H, имея в своем активе 4 очка.
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|27.06.26 03:00 Уругвай - Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|4
|2
|Уругвай
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|27.06.26 03:00 Уругвай - Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
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