Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Аль-Рашдан вывел Иорданию вперед в игре с Алжиром
Чемпионат мира
23 июня 2026, 06:43 | Обновлено 23 июня 2026, 06:46
161
0

ВИДЕО. Аль-Рашдан вывел Иорданию вперед в игре с Алжиром

Хавбек на 36-й минуте открыл счет в матче

23 июня 2026, 06:43 | Обновлено 23 июня 2026, 06:46
161
0
ВИДЕО. Аль-Рашдан вывел Иорданию вперед в игре с Алжиром
Getty Images/Global Images Ukraine. Низар Аль-Рашдан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник сборной Иордании Низар Аль-Рашдан вывел свою команду вперед в матче второго тура группы J чемпионата мира с Алжиром.

Принимает игру «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 36-й минуте встречи хавбек номинальных хозяев точным ударом поразил ворота сборной Алжира, который защищает Люка Зидан, 1:0.

ВИДЕО. Аль-Рашдан вывел Иорданию вперед в игре с Алжиром

По теме:
ВИДЕО. Счет равный. Бенбуали поразил ворота сборной Иордании
Иордания – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Оформил дубль. Известен лучший игрок матча Норвегия – Сенегал
сборная Алжира по футболу сборная Иордании по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Футбол | 22 июня 2026, 09:07 14
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты

Парижане уже ищут нового игрока

Мудрик поставил на место девушку
Футбол | 22 июня 2026, 08:31 25
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку

Михаил поспорил с Джордин Джонс

Таблица ЧМ-2026. Франция и Норвегия вышли в плей-офф. Кому выгодня ничья?
Футбол | 23.06.2026, 05:10
Таблица ЧМ-2026. Франция и Норвегия вышли в плей-офф. Кому выгодня ничья?
Таблица ЧМ-2026. Франция и Норвегия вышли в плей-офф. Кому выгодня ничья?
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Бокс | 22.06.2026, 09:48
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
ВИДЕО. Как Лионель Месси оформил дубль, похоронив шансы сборной Австрии
Футбол | 22.06.2026, 22:14
ВИДЕО. Как Лионель Месси оформил дубль, похоронив шансы сборной Австрии
ВИДЕО. Как Лионель Месси оформил дубль, похоронив шансы сборной Австрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20 1
Футбол
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
22.06.2026, 05:02 1
Футбол
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 42
Футбол
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
21.06.2026, 08:02 1
Бокс
Легендарный боксер «покончил» с Тайсоном Фьюри
Легендарный боксер «покончил» с Тайсоном Фьюри
21.06.2026, 07:22
Бокс
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
22.06.2026, 22:02 15
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
22.06.2026, 20:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем