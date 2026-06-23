ВИДЕО. Аль-Рашдан вывел Иорданию вперед в игре с Алжиром

На 36-й минуте встречи хавбек номинальных хозяев точным ударом поразил ворота сборной Алжира, который защищает Люка Зидан, 1:0.

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Полузащитник сборной Иордании Низар Аль-Рашдан вывел свою команду вперед в матче второго тура группы J чемпионата мира с Алжиром.

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