Чемпионат мира23 июня 2026, 06:43 | Обновлено 23 июня 2026, 06:46
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ВИДЕО. Аль-Рашдан вывел Иорданию вперед в игре с Алжиром
Хавбек на 36-й минуте открыл счет в матче
23 июня 2026, 06:43 | Обновлено 23 июня 2026, 06:46
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Полузащитник сборной Иордании Низар Аль-Рашдан вывел свою команду вперед в матче второго тура группы J чемпионата мира с Алжиром.
Принимает игру «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.
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На 36-й минуте встречи хавбек номинальных хозяев точным ударом поразил ворота сборной Алжира, который защищает Люка Зидан, 1:0.
ВИДЕО. Аль-Рашдан вывел Иорданию вперед в игре с Алжиром
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