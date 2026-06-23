ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Иордания – Алжир

Главные тренеры сборной Иордании Жамаль Селлами и сборной Алжира Владимир Петкович сформировали стартовые составы на матч второго тура ЧМ-2026 в группе G.

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Матч состоится 23 июня на стадионе «Levi’s Stadium» в Санта-Кларе (США). Начало игры – в 06:00 по киевскому времени.

В первом туре обе сборные уступили: Иордания проиграла Австрии (1:3), а Алжир не устоял против Аргентины (0:3).

На данный момент группу G возглавляет Аргентина, которая во втором туре переиграла Австрию в очной дуэли – 2:0.

Стартовые составы на матч Иордания – Алжир: