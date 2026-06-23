ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Иордания – Алжир
Встреча второго тура группы G начнется 23 июня в 06:00 по Киеву
Главные тренеры сборной Иордании Жамаль Селлами и сборной Алжира Владимир Петкович сформировали стартовые составы на матч второго тура ЧМ-2026 в группе G.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч состоится 23 июня на стадионе «Levi’s Stadium» в Санта-Кларе (США). Начало игры – в 06:00 по киевскому времени.
В первом туре обе сборные уступили: Иордания проиграла Австрии (1:3), а Алжир не устоял против Аргентины (0:3).
На данный момент группу G возглавляет Аргентина, которая во втором туре переиграла Австрию в очной дуэли – 2:0.
Стартовые составы на матч Иордания – Алжир:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовские «Карпаты» будут вынуждены оформить полноценный трансфер бразильца Бруниньо
Египтяне с камбеком одолели Новую Зеландию (3:1), бельгийцы сыграли вничью с Ираном (1:1)