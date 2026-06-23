ФОТО. Он оформил дубль. Определен лучший игрок матча ЧМ Франция – Ирак
Килиан дважды отличился в ворота соперников и получил индивидуальную награду
Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим игроком матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Ирака.
Мбаппе оформил дубль в ворота соперников и сыграл ключевую роль в победе команды – 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У Килиана теперь 16 голов на мундиалях за карьеру – это второй лучший показатель против Лионеля Месси (18).
Франция досрочно вышла в пле-йофф, выиграв второй матч на этом ЧМ. В 1-м туре французы одолели Сенегал 3:1 – тогда Килиан также забил два мяча.
ЧМ-2026. Группа I
Второй тур. 23 июня
Франция – Ирак – 3:0
Гол: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 66
ФОТО. Он оформил дубль. Определен лучший игрок матча ЧМ Франция – Ирак
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане уже ищут нового игрока
Боксер готов к поединку с Кабайелом