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Чемпионат мира
23 июня 2026, 04:52 | Обновлено 23 июня 2026, 04:55
257
0

ФОТО. Он оформил дубль. Определен лучший игрок матча ЧМ Франция – Ирак

Килиан дважды отличился в ворота соперников и получил индивидуальную награду

23 июня 2026, 04:52 | Обновлено 23 июня 2026, 04:55
257
0
ФОТО. Он оформил дубль. Определен лучший игрок матча ЧМ Франция – Ирак
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим игроком матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Ирака.

Мбаппе оформил дубль в ворота соперников и сыграл ключевую роль в победе команды – 3:0.

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У Килиана теперь 16 голов на мундиалях за карьеру – это второй лучший показатель против Лионеля Месси (18).

Франция досрочно вышла в пле-йофф, выиграв второй матч на этом ЧМ. В 1-м туре французы одолели Сенегал 3:1 – тогда Килиан также забил два мяча.

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Франция – Ирак – 3:0

Гол: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 66

ФОТО. Он оформил дубль. Определен лучший игрок матча ЧМ Франция – Ирак

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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