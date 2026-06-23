Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим игроком матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Ирака.

Мбаппе оформил дубль в ворота соперников и сыграл ключевую роль в победе команды – 3:0.

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У Килиана теперь 16 голов на мундиалях за карьеру – это второй лучший показатель против Лионеля Месси (18).

Франция досрочно вышла в пле-йофф, выиграв второй матч на этом ЧМ. В 1-м туре французы одолели Сенегал 3:1 – тогда Килиан также забил два мяча.

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Франция – Ирак – 3:0

Гол: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 66

ФОТО. Он оформил дубль. Определен лучший игрок матча ЧМ Франция – Ирак

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine