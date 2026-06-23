Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал автором второго гола сборной Норвегии в матче против Сенегала на ЧМ-2026.

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Главная звезда команды забила на 47-й минуте после провального старта африканцев во втором тайме.

Норвежцы разорвали оборону соперника и увеличили преимущество в матче – 2:0.

Для Холанда этот забитый мяч стал третьим на мундиале: в первом туре он оформил дубль в ворота Ирака (3:1).

Голевую передачу на Эрлинга отдал Мартин Эдегор, который также ассистировал и в первом туре.

ВИДЕО. Холанд забил третий мяч на ЧМ-2026: ассистировал Эдегор

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine