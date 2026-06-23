Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Холанд забил третий мяч на ЧМ-2026: ассистировал Эдегор
Чемпионат мира
23 июня 2026, 04:21 | Обновлено 23 июня 2026, 05:45
97
0

ВИДЕО. Холанд забил третий мяч на ЧМ-2026: ассистировал Эдегор

Норвегия разорвала защиту Сенегала

23 июня 2026, 04:21 | Обновлено 23 июня 2026, 05:45
97
0
ВИДЕО. Холанд забил третий мяч на ЧМ-2026: ассистировал Эдегор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал автором второго гола сборной Норвегии в матче против Сенегала на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главная звезда команды забила на 47-й минуте после провального старта африканцев во втором тайме.

Норвежцы разорвали оборону соперника и увеличили преимущество в матче – 2:0.

Для Холанда этот забитый мяч стал третьим на мундиале: в первом туре он оформил дубль в ворота Ирака (3:1).

Голевую передачу на Эрлинга отдал Мартин Эдегор, который также ассистировал и в первом туре.

ВИДЕО. Холанд забил третий мяч на ЧМ-2026: ассистировал Эдегор

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Холанд стал лучшим бомбардиром в истории Норвегии на чемпионатах мира
ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Иордания – Алжир
Таблица ЧМ-2026. Франция и Норвегия вышли в плей-офф. Кому выгодня ничья?
сборная Норвегии по футболу сборная Сенегала по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд Мартин Эдегор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боевая игра, дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф
Футбол | 23 июня 2026, 05:02 2
Боевая игра, дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф
Боевая игра, дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф

Скандинавская команда играла вторым номером и хорошо использовала класс своих игроков

Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Футбол | 22 июня 2026, 12:51 0
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину

Львовские «Карпаты» будут вынуждены оформить полноценный трансфер бразильца Бруниньо

Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Футбол | 22.06.2026, 09:51
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Футбол | 22.06.2026, 23:02
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 22.06.2026, 22:02
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
21.06.2026, 11:22 14
Футбол
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
21.06.2026, 20:42 3
Теннис
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 39
Футбол
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 6
Футбол
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 8
Футбол
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 42
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем