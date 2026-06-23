Обладатель Золотого мяча 2025 Усман Дембеле впервые забил гол в матче чемпионата мира.

23 июня Дембеле с передачи Майкла Олисе отличился в поединке сборной Франции против Ирака во втором туре группы I ЧМ-2026.

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Дембеле сделал счет 3:0 в пользу французов на 66-й минуте. Наставник Франции Дидье Дешам сразу же заменил Усмана на Дезире Дуэ.

Дембеле проводит уже третий чемпионат мира в карьере. В 2018 и 2022 годах Усман ни разу не забил на мундиале.

❗️ ВИДЕО. Дембеле отличился в ворота Ирака, впервые в карьере забив в матче ЧМ