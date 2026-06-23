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Чемпионат мира
23 июня 2026, 03:28 | Обновлено 23 июня 2026, 04:33
58
0

ВИДЕО. Дембеле отличился в ворота Ирака, впервые в карьере забив в матче ЧМ

Усман сделал счет 3:0 в пользу сборной Франции на 59-й мин матча 2-го тура группы I

23 июня 2026, 03:28 | Обновлено 23 июня 2026, 04:33
58
0
ВИДЕО. Дембеле отличился в ворота Ирака, впервые в карьере забив в матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Обладатель Золотого мяча 2025 Усман Дембеле впервые забил гол в матче чемпионата мира.

23 июня Дембеле с передачи Майкла Олисе отличился в поединке сборной Франции против Ирака во втором туре группы I ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дембеле сделал счет 3:0 в пользу французов на 66-й минуте. Наставник Франции Дидье Дешам сразу же заменил Усмана на Дезире Дуэ.

Дембеле проводит уже третий чемпионат мира в карьере. В 2018 и 2022 годах Усман ни разу не забил на мундиале.

❗️ ВИДЕО. Дембеле отличился в ворота Ирака, впервые в карьере забив в матче ЧМ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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