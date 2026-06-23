ДЕШАМ – об остановке матча Франции на ЧМ: «Все меняется каждые 30 секунд»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал небольшой комментарий по поводу переноса матча с Ираком во втором туре ЧМ-2026.

Команды отыграли первый тайм, однако после перерыва на поле так и не вернулись. Причиной стал сильный ливень на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Организаторы несколько раз откладывали начало второго тайма из-за непогоды. Информация о возобновлении матча на данный момент отсутствует.

«Было предупреждение, потом оно исчезло, теперь снова появилось... Я уже перестал что-то говорить игрокам, потому что все меняется каждые 30 секунд. Мы ждем... А дальше главное – иметь время на повторную разминку, чтобы завести мотор заново», – сказал Дешам.

Первый тайм поединка Франции и Ирака завершился минимальным преимуществом французов благодаря голу Килиана Мбаппе – 1:0.