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  4. ДЕШАМ – об остановке матча Франции на ЧМ: «Все меняется каждые 30 секунд»
Чемпионат мира
23 июня 2026, 02:31 | Обновлено 23 июня 2026, 02:48
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ДЕШАМ – об остановке матча Франции на ЧМ: «Все меняется каждые 30 секунд»

Дидье, как и его команда, ожидает возобновления матча в Филадельфии

23 июня 2026, 02:31 | Обновлено 23 июня 2026, 02:48
260
0
ДЕШАМ – об остановке матча Франции на ЧМ: «Все меняется каждые 30 секунд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал небольшой комментарий по поводу переноса матча с Ираком во втором туре ЧМ-2026.

Команды отыграли первый тайм, однако после перерыва на поле так и не вернулись. Причиной стал сильный ливень на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Организаторы несколько раз откладывали начало второго тайма из-за непогоды. Информация о возобновлении матча на данный момент отсутствует.

«Было предупреждение, потом оно исчезло, теперь снова появилось... Я уже перестал что-то говорить игрокам, потому что все меняется каждые 30 секунд. Мы ждем... А дальше главное – иметь время на повторную разминку, чтобы завести мотор заново», – сказал Дешам.

Первый тайм поединка Франции и Ирака завершился минимальным преимуществом французов благодаря голу Килиана Мбаппе – 1:0.

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Андрей Витренко Источник: RMC Sport
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