«Это разочаровывает». Тренер сборной Новой Зеландии – о поражении Египту

Главный тренер Новой Зеландии Даррен Бейзли поделился эмоциями после проигранного матча против Египта в рамках второго тура чемпионата мира 2026 (1:3).

«Это разочаровывает. В первом тайме мы играли очень хорошо. Забили отличный гол, создали много моментов, и казалось, что большую часть времени в первом тайме мы доминировали во владении мячом, чувствуя себя комфортно. Нам ничего не угрожало.

Мы хорошо поговорили в перерыве, разобрали некоторые моменты, которые могли бы сделать немного лучше, но вышли на второй тайм и просто не смогли вернуть тот темп и качество, которые демонстрировали в первой половине.

Египет вышел на второй тайм, очевидно, с другим настроем и взвинтил темп. Как по мне, они хорошо сыграли во втором тайме, но обидно в итоге проигрывать матч. На их месте в конце игры могли бы праздновать на поле мы.

У них есть действительно отличные игроки, и Салах забил гол, подобные которому я наблюдаю в его исполнении уже 10 лет: смещение в центр и удар с левой ноги. Но, в общем, я считаю, что большую часть матча мы очень хорошо защищались против таких игроков, как он», – сказал Бейзли.

После двух туров Новая Зеландия идет четвертой в группе G (1 балл). Следующим соперником команды станет Бельгия, с которой они встретятся 27 июня.

Видеообзор матча: