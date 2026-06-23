Месси побил еще один суперекорд Клозе на чемпионатах мира
Лионель стал первым игроком, который выиграл 18 матчей на мундиалях
38-летний Лионель Месси установил рекорд по количеству выигранных матчей на чемпионатах мира.
Победа в составе сборной Аргентины над Австрией во втором туре группового этапа ЧМ-2026, в котором он оформил дубль, стала для Лео 18-й на мундиалях.
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Месси превзошел достижение Мирослава Клозе, у которого за национальную команду Германии было 17 выигранных поединков на ЧМ.
Для показателя в 18 побед на ЧМ Лионелю потребовалось 28 игр. У Мирослава 17 побед в 24 матчах.
В игре с Австрией Месси превзошел Клозе и по голам ЧМ – Лионель забил 17-й и 18-й мяч, единолично став лучшим бомбардиром ЧМ. У Мирослава – 16 голов.
Видеообзор матча Аргентина – Австрия (2:0)
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