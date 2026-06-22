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Испания
22 июня 2026, 23:51 | Обновлено 23 июня 2026, 00:59
1446
0

Боссы Сити приняли решение о трансфере звезды сборной Украины

Виктор Цыганков может сменить Жирону на Нью-Йорк Сити

22 июня 2026, 23:51 | Обновлено 23 июня 2026, 00:59
1446
0
Боссы Сити приняли решение о трансфере звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
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Американский «Нью-Йорк Сити» проявляет интерес к украинскому вингеру каталонской «Жироны» Виктору Цыганкову, сообщает издание 61saat.

По информации источника, трансферу 28-летнего футболиста способствует тот факт, что «Нью-Йорк Сити», как «Жирона» и «Манчестер Сити», входит в систему City Group. Руководство этой корпорации хочет сохранить Виктора в своей структуре, поэтому намерено отправить его в клуб MLS.

Сумма трансфера может составить примерно 10 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков должен перейти в «Трабзонспор».

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Сити
Дмитрий Вус Источник: 61saat.com
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