Боссы Сити приняли решение о трансфере звезды сборной Украины

Американский «Нью-Йорк Сити» проявляет интерес к украинскому вингеру каталонской «Жироны» Виктору Цыганкову, сообщает издание 61saat.

По информации источника, трансферу 28-летнего футболиста способствует тот факт, что «Нью-Йорк Сити», как «Жирона» и «Манчестер Сити», входит в систему City Group. Руководство этой корпорации хочет сохранить Виктора в своей структуре, поэтому намерено отправить его в клуб MLS.

Сумма трансфера может составить примерно 10 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков должен перейти в «Трабзонспор».