Матвей Пономаренко принял английский вызов

Лучший бомбардир сезона 2025/26, нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко, принял англоязычный челлендж. Украинец принял участие в блиц-опросе на английском языке.



– Кто твои лучшие друзья в «Динамо»?

– Осипенко и Лобко.

– Опиши «Динамо» тремя словами...

– Мечты, традиции, победы.

– Кто твой любимый соперник?

– Любая команда.

– Кто в «Динамо» лучше всех говорит по-английски?

– Андрей Ярмоленко.

– Что ты делаешь после забитого гола?

– Ничего особенного, просто эмоции.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.