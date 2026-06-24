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  4. Матвей Пономаренко принял английский вызов
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 08:43 |
15284
5

Матвей Пономаренко принял английский вызов

Нападающий принял участие в опросе на английском языке

24 июня 2026, 08:43 |
15284
5 Comments
Матвей Пономаренко принял английский вызов
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Лучший бомбардир сезона 2025/26, нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко, принял англоязычный челлендж. Украинец принял участие в блиц-опросе на английском языке.

– Кто твои лучшие друзья в «Динамо»?

– Осипенко и Лобко.

– Опиши «Динамо» тремя словами...

– Мечты, традиции, победы.

– Кто твой любимый соперник?

– Любая команда.

– Кто в «Динамо» лучше всех говорит по-английски?

– Андрей Ярмоленко.

– Что ты делаешь после забитого гола?

– Ничего особенного, просто эмоции.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Не "на англійській", а "англійською". Олійник не витримав тесту українською.
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Что по математике на ЗНО?
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-Що ти робиш після матчів?
- Гасаю на тачке за 200км і снімаю відосікі какой я клутой і что я звезда і мне все можна
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0
Автор, шоб ты сдох, с такими заголовками. 
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0
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