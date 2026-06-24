Матвей Пономаренко принял английский вызов
Нападающий принял участие в опросе на английском языке
Лучший бомбардир сезона 2025/26, нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко, принял англоязычный челлендж. Украинец принял участие в блиц-опросе на английском языке.
– Кто твои лучшие друзья в «Динамо»?
– Осипенко и Лобко.
– Опиши «Динамо» тремя словами...
– Мечты, традиции, победы.
– Кто твой любимый соперник?
– Любая команда.
– Кто в «Динамо» лучше всех говорит по-английски?
– Андрей Ярмоленко.
– Что ты делаешь после забитого гола?
– Ничего особенного, просто эмоции.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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