Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Иордания – Алжир

23 июня в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Иордании и Алжира.

Сыграют команды в Санта-Кларе на стадионе «Levi's Stadium». Начало матча запланировано на 07:00 по киевскому времени.

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В квартете с Иорданией и Алжиром также выступают сборные Аргентины и Австрии.

Номинальных хозяев тренирует Жамаль Селлами, а гостей – Владимир Петкович.

Группа J (ЧМ-2026)

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аргентина 2 2 0 0 5 - 0 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина 22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия 17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 6 2 Австрия 2 1 0 1 3 - 3 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия 22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия 17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3 3 Иордания 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир 17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0 4 Алжир 1 0 0 1 0 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир 17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 0 Полная таблица

Календарь матчей в группе J ЧМ-2026:

23.06. 06:00. Иордания – Алжир (2-й тур)

28.06. 05:00. Иордания – Аргентина (3-й тур)

28.06. 05:00. Алжир – Австрия (3-й тур)

Иордания – Алжир. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.