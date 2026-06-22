Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Иордания – Алжир
Поединок второго тура группы J стартует в 07:00 по киевскому времени
23 июня в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Иордании и Алжира.
Сыграют команды в Санта-Кларе на стадионе «Levi's Stadium». Начало матча запланировано на 07:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В квартете с Иорданией и Алжиром также выступают сборные Аргентины и Австрии.
Номинальных хозяев тренирует Жамаль Селлами, а гостей – Владимир Петкович.
Группа J (ЧМ-2026)
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|6
|2
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|28.06.26 05:00 Алжир - Австрия22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|0
|4
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|0
Календарь матчей в группе J ЧМ-2026:
- 23.06. 06:00. Иордания – Алжир (2-й тур)
- 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина (3-й тур)
- 28.06. 05:00. Алжир – Австрия (3-й тур)
Иордания – Алжир. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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