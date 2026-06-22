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Чемпионат мира
22 июня 2026, 22:34 | Обновлено 22 июня 2026, 23:44
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Иордания – Алжир

Поединок второго тура группы J стартует в 07:00 по киевскому времени

22 июня 2026, 22:34 | Обновлено 22 июня 2026, 23:44
51
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Иордания – Алжир
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Иордании
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23 июня в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Иордании и Алжира.

Сыграют команды в Санта-Кларе на стадионе «Levi's Stadium». Начало матча запланировано на 07:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В квартете с Иорданией и Алжиром также выступают сборные Аргентины и Австрии.

Номинальных хозяев тренирует Жамаль Селлами, а гостей – Владимир Петкович.

Группа J (ЧМ-2026)

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 2 2 0 0 5 - 0 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 6
2 Австрия 2 1 0 1 3 - 3 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Иордания 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
4 Алжир 1 0 0 1 0 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 0
Полная таблица

Календарь матчей в группе J ЧМ-2026:

  • 23.06. 06:00. Иордания – Алжир (2-й тур)
  • 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина (3-й тур)
  • 28.06. 05:00. Алжир – Австрия (3-й тур)

Иордания – Алжир. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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