Нападающий Полесья нашел себе новый клуб в УПЛ. Достигнуто соглашение

Конголезский нападающий «Полесья» Джери Йока присоединится к «Черноморцу». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клубы Украинской Премьер-лиги согласовали аренду 23-летнего футболиста сроком на 1 сезон. Ранее «Полесье» получало предложение по бомбардиру в размере 500 тысяч, на которое ответило отказом.

В прошедшем сезоне Джери Йока защищал цвета второй команды житомирского клуба – 26 матчей, 14 забитых мячей и 11 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» близок к подписанию полузащитника.