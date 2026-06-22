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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 21:39 | Обновлено 22 июня 2026, 21:44
1614
0

Нападающий Полесья нашел себе новый клуб в УПЛ. Достигнуто соглашение

Джери Йока присоединится к «Черноморцу»

22 июня 2026, 21:39 | Обновлено 22 июня 2026, 21:44
1614
0
Нападающий Полесья нашел себе новый клуб в УПЛ. Достигнуто соглашение
Полесье. Джери Йока
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Конголезский нападающий «Полесья» Джери Йока присоединится к «Черноморцу». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клубы Украинской Премьер-лиги согласовали аренду 23-летнего футболиста сроком на 1 сезон. Ранее «Полесье» получало предложение по бомбардиру в размере 500 тысяч, на которое ответило отказом.

В прошедшем сезоне Джери Йока защищал цвета второй команды житомирского клуба – 26 матчей, 14 забитых мячей и 11 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» близок к подписанию полузащитника.

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Джери Йока аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Черноморец Одесса
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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