Украина. Премьер лига22 июня 2026, 21:39 | Обновлено 22 июня 2026, 21:44
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Нападающий Полесья нашел себе новый клуб в УПЛ. Достигнуто соглашение
Джери Йока присоединится к «Черноморцу»
22 июня 2026, 21:39 | Обновлено 22 июня 2026, 21:44
1614
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Конголезский нападающий «Полесья» Джери Йока присоединится к «Черноморцу». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, клубы Украинской Премьер-лиги согласовали аренду 23-летнего футболиста сроком на 1 сезон. Ранее «Полесье» получало предложение по бомбардиру в размере 500 тысяч, на которое ответило отказом.
В прошедшем сезоне Джери Йока защищал цвета второй команды житомирского клуба – 26 матчей, 14 забитых мячей и 11 ассист.
Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» близок к подписанию полузащитника.
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