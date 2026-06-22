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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с полузащитником
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 21:38 |
714
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с полузащитником

Егор Демченко покинет Эпицентр

22 июня 2026, 21:38 |
714
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с полузащитником
ФК Эпицентр. Егор Демченко
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Каменец-Подольский «Эпицентр» официально объявил об уходе украинского полузащитника Егора Демченко.

Отмечается, что стороны решили не продлевать контракт, срок действия которого истекает 30 июня 2026 года.

«Футбольный клуб «Эпицентр» благодарен Егору за полуторагодовое сотрудничество. Желаем не останавливаться, прогрессировать и радовать любителей футбола своей игрой!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Егор Демченко стал игроком «Эпицентра» зимой 2025 года. Вместе с клубом он стал обладателем золотых медалей Первой лиги, проведя в сезоне 2024/25 семь матчей, в которых отличился одним забитым голом.

В сезоне 2025/26 Демченко сыграл в 15 матчах УПЛ и 1 матче Кубка Украины, забив гол в ворота «Полтавы».

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Егор Демченко Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Эпицентр
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