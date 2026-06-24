Аякс мечтает о звезде сборной Украины, но есть одна очень большая проблема

Украинский нападающий Артем Довбик попал в сферу интересов амстердамского «Аякса».

Впрочем, пока речь идет лишь о предварительном изучении вариантов перехода. Главным препятствием для потенциального перехода называют высокую заработную плату украинского нападающего, которая может оказаться слишком большой для финансовых возможностей «Аякса».

Напомним, в последние недели Довбика активно связывают с возможным уходом из «Ромы». Интерес к форварду также приписывают «Бетису», «Вильярреалу» и «Трабзонспору».

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.