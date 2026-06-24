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  4. Аякс мечтает о звезде сборной Украины, но есть одна очень большая проблема
Испания
24 июня 2026, 07:32 |
659
0

Аякс мечтает о звезде сборной Украины, но есть одна очень большая проблема

Титулованный клуб может подписать Довбика

24 июня 2026, 07:32 |
659
0
Аякс мечтает о звезде сборной Украины, но есть одна очень большая проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик попал в сферу интересов амстердамского «Аякса».

Впрочем, пока речь идет лишь о предварительном изучении вариантов перехода. Главным препятствием для потенциального перехода называют высокую заработную плату украинского нападающего, которая может оказаться слишком большой для финансовых возможностей «Аякса».

Напомним, в последние недели Довбика активно связывают с возможным уходом из «Ромы». Интерес к форварду также приписывают «Бетису», «Вильярреалу» и «Трабзонспору».

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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