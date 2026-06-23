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Украина. Вторая лига
23 июня 2026, 12:33 | Обновлено 23 июня 2026, 13:20
1181
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер остался без работы после провала

Сергей Ковалец покинул ФК Металлург Запорожье

23 июня 2026, 12:33 | Обновлено 23 июня 2026, 13:20
1181
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер остался без работы после провала
ФК Металлург Запорожье
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ФК Металлург Запорожье официально объявил о прекращении сотрудничества с известным украинским тренером Сергеем Ковальцом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

– У нас была договоренность перед началом работы, что после завершения сезона мы сядем и обсудим все моменты вне зависимости от результата. Поэтому вместе с руководством клуба мы приняли решение прекратить сотрудничество с согласия сторон.

Хочу поблагодарить болельщиков из Запорожья за искреннюю поддержку, руководство клуба и почетного президента Андрея Шерстнева. Никаких претензий к клубу у меня нет, все договоренности были исполнены.

Особая благодарность футболистам. Они работают и играют в Запорожье в непростых условиях, а для этого нужно носить сильный характер и настоящую любовь к футболу. Для «Металлурга» сейчас настал момент, когда важно сделать шаг назад, чтобы в будущем сделать два уверенных шага вперед.

Также хочу поздравить команду U-19 с победой в Региональной лиге. Многие из этих ребят тренировались с основной командой, и именно за ними будущее запорожского футбола, – сказал Ковалец.

«СК «Металлург Запорожье» благодарит Сергея Ивановича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

В сезоне 2025/26 ФК Металлург Запорожье занял последнюю строчку Первой лиги Украины и понизился в классе. Подопечные Сергея Ковальца в новом сезоне будут играть во Второй лиге Украины.

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Металлург Запорожье отставка Первая лига Украины Вторая лига Украины Сергей Ковалец
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
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