САРАПИЙ: «Инцидент с Эриксеном? Это был шок! Я был совсем рядом»

Защитник «Полесья» и сборной Украины Эдуард Сарапий рассказал о том, как стал свидетелем внезапного ухудшения самочувствия полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

В товарищеском матче «Дания — Украина» лидеру датской команды внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал на газон из-за проблем с сердцем. Позже выяснилось, что сработал его имплантированный кардиовертер-дефибриллятор. Игрок быстро пришёл в себя и покинул поле в сопровождении врачей. Матч был отменен при счёте 2:1 в пользу датчан. Сарапий признался, что этот инцидент стал для команды настоящим шоком.

– Тот эпизод с Эриксеном – как вы реагировали, как всё это происходило?

– Старались как могли помочь ему, оградить от камер, потому что это трагический момент для его семьи.

– Это был шок для вас?

– Да, конечно, шок! Я такого на поле ещё не видел, и я был совсем рядом – поэтому да, для меня это был шок. И шок, когда на поле выбежала жена.

– Тренер сборной Дании собрал вас в круг и свою сборную. Что он говорил тогда?

– Он поблагодарил нас за игру, поблагодарил за то, как мы отреагировали на этот эпизод, сказал, какая мы сильная нация, что они тоже всей страной поддерживают нашу страну, пожелал успеха. Он подошёл к нашим болельщикам, поэтому ему тоже огромная благодарность за это.