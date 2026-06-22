Милевский отреагировал на незабитый пенальти Месси
Лионель не сумел забить Австрию с 11 метров
22 июня 2026 года национальные сборные Аргентины и Австрии сыграют матч второго тура группы J чемпионата мира 2026 года. Поединок проходит на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне.
На 9-й минуте встречи легендарный нападающий аргентинцев Лионель Месси не сумел реализовать пенальти. Форвард бил в правый нижний угол, но мяч прошел мимо ворот, совсем рядом со штангой.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На это отреагировал бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:
«И такое бывает».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер столичной команды рассказал о подготовке к Лиге Европы
Украинец может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»