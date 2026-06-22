Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский отреагировал на незабитый пенальти Месси
Чемпионат мира
22 июня 2026, 20:24 |
927
1

Милевский отреагировал на незабитый пенальти Месси

Лионель не сумел забить Австрию с 11 метров

22 июня 2026, 20:24 |
927
1 Comments
Милевский отреагировал на незабитый пенальти Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

22 июня 2026 года национальные сборные Аргентины и Австрии сыграют матч второго тура группы J чемпионата мира 2026 года. Поединок проходит на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне.

На 9-й минуте встречи легендарный нападающий аргентинцев Лионель Месси не сумел реализовать пенальти. Форвард бил в правый нижний угол, но мяч прошел мимо ворот, совсем рядом со штангой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На это отреагировал бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:

«И такое бывает».

По теме:
Единолично! Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед
33-й в карьере. Все соперники, против которых Месси не реализовал пенальти
Лионель Месси пенальти сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»
Футбол | 22 июня 2026, 15:23 13
КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»
КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»

Главный тренер столичной команды рассказал о подготовке к Лиге Европы

Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Футбол | 22 июня 2026, 10:22 4
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика

Украинец может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»

Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 22.06.2026, 18:00
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Футбол | 22.06.2026, 09:51
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Мудрик поставил на место девушку
Футбол | 22.06.2026, 08:31
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І на Б буває 
Ответить
0
Популярные новости
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
21.06.2026, 08:02
Бокс
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 41
Футбол
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
22.06.2026, 05:02
Футбол
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
21.06.2026, 11:22 14
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 11
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 39
Футбол
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем