Милевский отреагировал на незабитый пенальти Месси

22 июня 2026 года национальные сборные Аргентины и Австрии сыграют матч второго тура группы J чемпионата мира 2026 года. Поединок проходит на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне.

На 9-й минуте встречи легендарный нападающий аргентинцев Лионель Месси не сумел реализовать пенальти. Форвард бил в правый нижний угол, но мяч прошел мимо ворот, совсем рядом со штангой.

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На это отреагировал бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:

«И такое бывает».