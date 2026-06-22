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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 21:45 |
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Райан Роберто объяснил, почему решил перейти в Шахтер

Бразилец хочет построить успешную карьеру

22 июня 2026, 21:45 |
300
0
Райан Роберто объяснил, почему решил перейти в Шахтер
ФК Шахтер. Райан Роберто
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Бразильский вингер Райан Роберто прокомментировал свой переход в донецкий «Шахтер» из «Фламенго»:

«Выбрал «Шахтер», потому что верю в этот клуб и в то, что он может мне дать. Знаю, что здесь воспитывалось немало бразильских футболистов, которые достигали больших целей и строили успешную карьеру, – я тоже хочу стать частью этой истории».

Райан Роберто за всю карьеру провел всего 2 официальных матча за основную команду «Фламенго». В составе команды U-20 игрок принял участие в 16 матчах, отличившись 6 забитыми голами и 1 голевой передачей.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Райан Роберто
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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