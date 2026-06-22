Райан Роберто объяснил, почему решил перейти в Шахтер

Бразильский вингер Райан Роберто прокомментировал свой переход в донецкий «Шахтер» из «Фламенго»:

«Выбрал «Шахтер», потому что верю в этот клуб и в то, что он может мне дать. Знаю, что здесь воспитывалось немало бразильских футболистов, которые достигали больших целей и строили успешную карьеру, – я тоже хочу стать частью этой истории».

Райан Роберто за всю карьеру провел всего 2 официальных матча за основную команду «Фламенго». В составе команды U-20 игрок принял участие в 16 матчах, отличившись 6 забитыми голами и 1 голевой передачей.