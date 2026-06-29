Футболист Шахтера, который нужен Полесью, будет готовиться с другим клубом
Козик начнёт сборы с «Колосом»
Решение относительно будущего украинского центрального защитника Эдуарда Козика, который принадлежит «Шахтеру», а прошлый сезон провёл в «Колосе», до сих пор не определено.
По информации ТаТоТаке, игрок начнёт летнее межсезонье вместе с командой из Ковалевки, ведь действующий договор аренды истекает 30 июня. После этого его будущее останется открытым и будет зависеть от решения донецкого клуба.
В составе «Колоса» футболист провел 24 матча за сезон, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интересно, что на трансфер Козика претендует житомирское «Полесье», где его хочет видеть Руслан Ротань.
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