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  4. Футболист Шахтера, который нужен Полесью, будет готовиться с другим клубом
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 07:32 |
1013
0

Футболист Шахтера, который нужен Полесью, будет готовиться с другим клубом

Козик начнёт сборы с «Колосом»

29 июня 2026, 07:32 |
1013
0
Футболист Шахтера, который нужен Полесью, будет готовиться с другим клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Козик
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Решение относительно будущего украинского центрального защитника Эдуарда Козика, который принадлежит «Шахтеру», а прошлый сезон провёл в «Колосе», до сих пор не определено.

По информации ТаТоТаке, игрок начнёт летнее межсезонье вместе с командой из Ковалевки, ведь действующий договор аренды истекает 30 июня. После этого его будущее останется открытым и будет зависеть от решения донецкого клуба.

В составе «Колоса» футболист провел 24 матча за сезон, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интересно, что на трансфер Козика претендует житомирское «Полесье», где его хочет видеть Руслан Ротань.

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Полесье Житомир трансферы Руслан Ротань аренда игрока Шахтер Донецк Арда Туран трансферы УПЛ Колос Ковалевка Эдуард Козик
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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