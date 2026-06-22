Шахтер принял решение о топовом легионере из УПЛ

Донецкий «Шахтер» не интересуется венесуэльским опорным полузащитником криворожского «Кривбасса» Андрусвом Араухо, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 22-летнего футболиста нет ни в шорт-листе, ни в лонг-листе «горняков». При этом отмечается, что «горняки» ищут опорных полузащитников с украинским или европейским гражданством.

В сезоне 2025/26 Андрусв Араухо провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется Иваном Калюжным.