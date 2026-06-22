Шахтер принял решение о топовом легионере из УПЛ
Донецкий клуб не интересуется Андрусвом Араухо из Кривбасса
Донецкий «Шахтер» не интересуется венесуэльским опорным полузащитником криворожского «Кривбасса» Андрусвом Араухо, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, 22-летнего футболиста нет ни в шорт-листе, ни в лонг-листе «горняков». При этом отмечается, что «горняки» ищут опорных полузащитников с украинским или европейским гражданством.
В сезоне 2025/26 Андрусв Араухо провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется Иваном Калюжным.
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