ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с топ-менеджером после провала в УПЛ

ФК Александрия официально объявила о прекращении сотрудничества со спортивным директором Евгением Кочергой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых профессиональных свершений, ярких побед и реализации всех поставленных целей!Спасибо за работу и желаем успехов в будущем», – говорится в сообщении.

Евгений Кочерга стал спортивным директором Александии летом 2025 года, заменив в должности украинского специалиста Ивана Телько. По итогам сезона 2025/26 «горожане» вылетели из УПЛ.