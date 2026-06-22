Украина. Премьер лига22 июня 2026, 17:08 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с топ-менеджером после провала в УПЛ
Евгений Кочерга покинул пост спортивного директора «горожан»
22 июня 2026, 17:08 |
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ФК Александрия официально объявила о прекращении сотрудничества со спортивным директором Евгением Кочергой. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых профессиональных свершений, ярких побед и реализации всех поставленных целей!Спасибо за работу и желаем успехов в будущем», – говорится в сообщении.
Евгений Кочерга стал спортивным директором Александии летом 2025 года, заменив в должности украинского специалиста Ивана Телько. По итогам сезона 2025/26 «горожане» вылетели из УПЛ.
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За таку роботу треба не дякувати, а кочергою…
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