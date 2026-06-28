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  4. Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Испания
28 июня 2026, 21:42 |
2299
5

Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб

Украинец решил перейти в «Трабзонспор»

28 июня 2026, 21:42 |
2299
5 Comments
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова определилось. По информации турецких источников, футболист решил принять предложение «Трабзонспора» после того, как не дождался более привлекательных вариантов продолжения карьеры.

Сообщается, что перед окончательным решением Цыганков провел видеозвонок с бывшими игроками турецкого клуба — Александром Зубковым и Данилом Сиканом. Украинцы поделились собственным опытом выступлений в Турции и рассказали об условиях в команде.

После этого разговора вингер вместе со своим агентом согласовал условия, предложенные «Трабзонспором». Теперь сторонам предстоит завершить последние формальности для оформления трансфера.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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отже, раніше інфа від Олійченка,
шо контракт погоджено на 99,9% в дії!!!))
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+3
Та не буде він в Трабзонспорі 
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+2
Поговорив з українцями ,які пішли з Трабзонспору  Думаю що до кінця трансферного вікна ще будуть і пропозиції і час на прийняття рішення 
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+2
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🤩♥️💙
Новина солодка, наче мед🍯 Але скільки вже було таких і скільки потім спростувань.
Будемо чекати лише ОФІЦІЙНО 🙂
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0
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