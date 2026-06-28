Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб

Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова определилось. По информации турецких источников, футболист решил принять предложение «Трабзонспора» после того, как не дождался более привлекательных вариантов продолжения карьеры.

Сообщается, что перед окончательным решением Цыганков провел видеозвонок с бывшими игроками турецкого клуба — Александром Зубковым и Данилом Сиканом. Украинцы поделились собственным опытом выступлений в Турции и рассказали об условиях в команде.

После этого разговора вингер вместе со своим агентом согласовал условия, предложенные «Трабзонспором». Теперь сторонам предстоит завершить последние формальности для оформления трансфера.