Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Украинец решил перейти в «Трабзонспор»
Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова определилось. По информации турецких источников, футболист решил принять предложение «Трабзонспора» после того, как не дождался более привлекательных вариантов продолжения карьеры.
Сообщается, что перед окончательным решением Цыганков провел видеозвонок с бывшими игроками турецкого клуба — Александром Зубковым и Данилом Сиканом. Украинцы поделились собственным опытом выступлений в Турции и рассказали об условиях в команде.
После этого разговора вингер вместе со своим агентом согласовал условия, предложенные «Трабзонспором». Теперь сторонам предстоит завершить последние формальности для оформления трансфера.
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шо контракт погоджено на 99,9% в дії!!!))
Новина солодка, наче мед🍯 Але скільки вже було таких і скільки потім спростувань.
Будемо чекати лише ОФІЦІЙНО 🙂