ДР Конго – главная медиасборная чемпионата мира

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Ближе знакомимся с «леопардами», которые не дали забить Криштиану Роналду и отобрали очки у Португалии.

Миллион, джипы и участки за выход на мундиаль

Еще в ноябре Федерация футбола ДР Конго пообещала по миллиону долларов США каждому игроку, если национальная команда квалифицируется на ЧМ. Для этого конголезцам сначала нужно было выиграть африканский плей-офф, где им противостояли Камерун и Нигерия. Стыковые встречи проходили в марокканском Рабате. Героем поединков стал Шансель Мбемба. Защитник забил единственный мяч в ворота Камеруна и точно пробил последний решающий пенальти в послематчевой серии с Нигерией. До этого центрбек был более известен двумя скандалами. Первый – вероятная подделка документов. В паспорте Шанселя указана дата рождения – 1994 год. Однако в 2013 году CNN провел расследование, где отмечалось, что было найдено вроде бы еще три паспорта футболиста с 1988-м, 1990-м и 1991-м годами рождения. У репортеров даже были показания анонимного члена Федерации футбола ДР Конго, который сообщил, что дата рождения игрока изменена с 1990-го на 1991-й, чтобы футболист сыграл на Олимпиаде-2012.

Getty Images/Global Images Ukraine. Шансель Мбемба

Из-за этого чуть не сорвался трансфер Мбемба в «Ньюкасл», однако реальных доказательств CNN так и не предоставила. Вторая история произошла в 2024 году, когда Шансель вопреки медикам «Марселя» отказался от обследования и операции на колено, из-за чего Роберто де Дзерби отправил его в дублирующий состав.

Но вернемся к гонорарам сборной. После победы в африканском плей-офф сборную ДР Конго в конце марта ожидал финал межконтинентального отбора против Ямайки. Тогда президент страны пообещал каждому представителю команды новые автомобили Jeep и большие земельные участки в случае победы. Судьбу встречи решил гол в овертайме Акселя Туанзебе, одного из немногих, действительно родившегося в ДР Конго. Однако об этом ниже.

Сборная «легионеров»

В заявке команды на ЧМ всего 6 футболистов, родившихся в ДР Конго. Все остальные – в Европе. Конечно, им не переплюнуть сборную Кюрасао, где на острове родился только Тахит Чонг, однако статистика все равно интересная. Причиной этого стали гражданские войны, гуманитарные кризисы, политическая и экономическая нестабильность в стране в 1990-х и начале 2000-х. Из-за этого ДР Конго покинули миллионы людей, потомки которых выбрали возможность выступать за историческую родину.

Последний раз играли на ЧМ под другим названием

В начале 1970-х к власти пришел Мобуту Сесе Секо, переименовавший страну в Заир. Новый президент увлекался футболом и не жалел на него средств. Диктатор, возглавлявший Конго 32 года, создал все условия для игроков. Даже выкупил у сборной Марокко главного тренера Благое Видинича. Югослав был первым наставником, выведшим команду из Африки на ЧМ. Марокканцы съездили на мундиаль в 1970 году. У Видинича получилось это и с Заиром. В марте 1974 года, за три месяца до чемпионата мира, подопечные Благое выиграли Кубок Африки, а уже летом стали первой чисто темнокожей сборной в истории ЧМ. Квалификацию «леопарды» прошли очень хорошо: 8 побед в 11-ти матчах, разница забитых/пропущенных – 18:4. Каждый футболист должен был получить по машине и дому. Секо заявил, что это только начало, и сборную вскоре ждут безумные премии. А если команда успешно выступит в ФРГ, то игроки будут финансово обеспечены до конца жизни.

С мечтами о роскошной жизни футболисты улетели в Европу, где дебютировали с проигрыша Шотландии (0:2). Спортсмены все еще ждали обещанных премий, машин и домов, однако руководители страны заявили, что сейчас средств нет, нужно подождать. Подопечные Видинича поняли, что денег им не увидеть и в знак протеста «слили» игру Югославии (0:9). Во время игры тренерский штаб даже заменил голкипера, но это не помогло. После такого поражения диктатор Секо заявил, что команда может не возвращаться домой, а игроки узнали, что обещанные премии осели в карманах чиновников. Напоследок Заир уступил Бразилии (0:3), а защитник Илунга Мвепу сказал после матча: «Мне не хотелось выкладываться в полную силу, понимая, что вся финансовая выгода достанется сидящим на трибуне руководителям. Мы ошибочно полагали, что вернемся домой миллионерами. Вместо этого прилетели на родину нищими».

Сборная все же вернулась домой, однако игроков никто не встречал в аэропорту и они – кто, как мог – добрались домой. Мобуту запретил им выезжать из страны и играть за границей. Многие закончили с футболом и пошли работать в такси, на заводы, строителями и т. д. Секо даже запретил команде участвовать в квалификации к ЧМ-1978, заявив, что не выдержит еще одного позора.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Недвижимый болельщик

Мишель Нкука Мболадинга стал известен еще во время последнего Кубка Африки. Во время матчей любимой сборной он неподвижно стоял все 90+ минут, был одет в эффектный цветной костюм и вытягивал изогнутую в локте правую руку. Таким образом, Мишель отдает дань первому премьер-министру ДР Конго Патрису Лумумбе. Собственно, Мболадинга сам получил прозвище «Лумумба».

«Именно он дал нам свободу самовыражения. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы даровать нам волю. Он – герой. Лумумба для нас – дух, образец для подражания. Теперь у каждого из нас есть эта свобода самовыражения. Я остаюсь неподвижным во время матчей, чтобы придать игрокам сил и передать им энергию», – объяснял Мишель.

Ныне Мболадинга – самый известный футбольный болельщик из Африки, которого уважает весь континент. Даже фанаты соперников ДР Конго после игр подходят к «Лумумбе», чтобы выказать уважение и сфотографироваться. Мишель признавался, что каждый день по часу тренируется стоять в позе, которую принимает во время футбольных матчей.

Могли не улететь в США

В середине мая в ДР Конго обострилась вспышка Эболы. Существовала даже угроза того, что сборной не разрешат въезд в Соединенные Штаты Америки. Однако Федерация сначала перенесла собрание в Бельгию, а затем отправила команду на 3-недельный карантин. В конце концов, ни у одного представителя национальной команды признаков Эболы обнаружено не было.

Леопардовые костюмы

Сборная ДР Конго ошеломила всех своей одеждой в аэропорту Хьюстона, где большую часть костюма занимал леопардовый принт, а у кармана – золотая шпилька леопарда. Интересно, что когда-то у команды было прозвище «львы», но в стране решили, что леопарды им ближе, ведь в ДР Конго существует настоящий культ этого хищника. Даже существовали религиозные секты, которые поклонялись леопардам и верили, что существуют люди, способные перевоплощаться в этих животных.

Для них не существует авторитетов

Во встрече первого тура ЧМ команда ДР Конго удивила всех. Африканцев считали аутсайдерами матча против Португалии, однако по игре они точно не выглядели хуже. Подопечные Себастьена Десабра нанесли на удар больше европейцев, могли победить, а Йоан Висса выглядел ярче Криштиану Роналду. Последнего даже не пытались опекать персонально.

«Криштиану все равно один из величайших игроков, я его очень уважаю, но, честно говоря, у нас не было личного плана против него, потому что мы знаем, что он уже не такой, как раньше», – объяснил полузащитник Нгалайель Мукау.

Принесли миллион неизвестному любителю беттинга

Сайт Polymarket незадолго до начала матча в Хьюстоне сообщил, что пользователь с ником BreakTheBank поставил чуть менее 300 000 долларов США на то, что Португалия не выиграет у ДР Конго. Коэффициент был около 5-ти. Ставка принесла выигрыш в размере 1 249 918,80 долларов США, что составило более 957 000 долларов США прибыли после вычета налогов.

В них никто не верил

Накануне ЧМ команда ДР Конго, по данным букмекеров, стала одной из 12-ти сборных, получивших самую низкую вероятность победы на мундиале – 0,1%. Даже на выход конголезцев в плей-офф мало кто мог поставить. Ничья с Португалией определенно изменила мнение по поводу «леопардов». Теперь они точно не аутсайдеры.

Игорь ЯВКИН

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