Испания22 июня 2026, 17:19 | Обновлено 22 июня 2026, 17:29
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ФОТО. Жирона показала новую форму. Сыграют ли в ней Цыганков и Ванат
Обновка для игры в Сегунде
22 июня 2026, 17:19 | Обновлено 22 июня 2026, 17:29
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Клуб Жирона провел презентацию новой формы. Команда в сезоне 2026/27 будет выступать в Сегунде после неожиданного вылета из элитного дивизиона.
В составе Жироны сейчас сразу четыре украинских футболиста – Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Александр Пищур.
Однако Цыганков и Ванат, скорее всего, покинут команду в ближайшее время.
Tot gran repte té un punt de partida. Creure-hi.— Girona FC (@GironaFC) June 22, 2026
La nova equipació 2026/27 de @pumafootball x Girona FC ja disponible online i a les botigues oficials. pic.twitter.com/GIhirVffxW
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