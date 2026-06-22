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Испания
22 июня 2026, 17:19 | Обновлено 22 июня 2026, 17:29
525
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ФОТО. Жирона показала новую форму. Сыграют ли в ней Цыганков и Ванат

Обновка для игры в Сегунде

22 июня 2026, 17:19 | Обновлено 22 июня 2026, 17:29
525
2 Comments
ФОТО. Жирона показала новую форму. Сыграют ли в ней Цыганков и Ванат
ФК Жирона
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Клуб Жирона провел презентацию новой формы. Команда в сезоне 2026/27 будет выступать в Сегунде после неожиданного вылета из элитного дивизиона.

В составе Жироны сейчас сразу четыре украинских футболиста – Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Александр Пищур.

Однако Цыганков и Ванат, скорее всего, покинут команду в ближайшее время.

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Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Александр Пищур-младший Владислав Крапивцов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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придумали канешно писати лого спонсорів на сраці
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Так их же уже продали?
Причём по частям и в разные клубы!
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