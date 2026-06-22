ФОТО. Жирона показала новую форму. Сыграют ли в ней Цыганков и Ванат

Клуб Жирона провел презентацию новой формы. Команда в сезоне 2026/27 будет выступать в Сегунде после неожиданного вылета из элитного дивизиона.

В составе Жироны сейчас сразу четыре украинских футболиста – Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Александр Пищур.

Однако Цыганков и Ванат, скорее всего, покинут команду в ближайшее время.