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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 14:55 | Обновлено 22 июня 2026, 15:00
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У Вереса сорвался трансфер воспитанника Штутгарта

Ригон Спахиу мог стать частью клуба из Ровно

22 июня 2026, 14:55 | Обновлено 22 июня 2026, 15:00
325
0
У Вереса сорвался трансфер воспитанника Штутгарта
ФК Штутгарт. Ригон Спахиу
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Косоварский защитник Ригон Спахиу не станет игроком «Вереса». Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 23-летний футболист, являющийся воспитанником «Штутгарта», провел 4 дня вместе с командой, после чего уехал из-за услышанного звука шахеда.

Ригон Спахиу является свободным агентом, последним его клубом был «Шкупи» из Северной Македонии. В сезоне 2025/26 на его счету 13 матчей и 1 голевая передача.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» близок к подписанию нападающего-легионера.

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Даниил Кирияка Источник: Игорь Бурбас
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