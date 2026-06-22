У Вереса сорвался трансфер воспитанника Штутгарта

Косоварский защитник Ригон Спахиу не станет игроком «Вереса». Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 23-летний футболист, являющийся воспитанником «Штутгарта», провел 4 дня вместе с командой, после чего уехал из-за услышанного звука шахеда.

Ригон Спахиу является свободным агентом, последним его клубом был «Шкупи» из Северной Македонии. В сезоне 2025/26 на его счету 13 матчей и 1 голевая передача.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» близок к подписанию нападающего-легионера.