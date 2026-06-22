Манчестер Сити готовит супертрансфер. 135-140 миллионов евро
Карьеру в Манчестер может продолжить Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест»
Английский полузащитник Эллиот Андерсон может перейти из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, «горожане» готовят предложение в размере 135-140 миллионов евро за 23-летнего футболиста. С англичанином уже согласовали личные условия контракта сроком до 2031 года.
В прошедшем сезоне на счету Эллиота Андерсона 50 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 результативными ударами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать лидера «Манчестер Сити».
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