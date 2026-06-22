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  4. Франция – Ирак. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
22 июня 2026, 13:41 |
132
0

Франция – Ирак. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира 2026

Блогер, журналист и амбассадор betking – о предстойщей игре на мундиале

22 июня 2026, 13:41 |
132
0
Франция – Ирак. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира 2026
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В ночь на вторник, 23 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии состоится матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между Францией и Ираком. Начало встречи – в 00:00 по киевскому времени. Судить матч будет канадская бригада арбитров во главе с Дрю Фишером.

Спортивный комментатор, блогер и посол betking Игорь Цыганык поделился своим прогнозом на это противостояние.

Франция

Вице-чемпион мира и один из главных фаворитов мундиаля подходит к матчу в максимально боевом настроении. В первом туре команда Дидье Дешама уверенно победила Сенегал (3:1). Медленный старт французов постепенно превратился в абсолютное доминирование во второй половине матча. Тренерский штаб «Ле Бле» требует от игроков интенсивного прессинга, быстрых переходов из обороны в атаку по флангам с использованием индивидуального мастерства и физической мощи исполнителей. Чрезвычайно высокий класс и глубина состава позволили Франции без проблем переиграть финалиста Кубка Африки.

Главной звездой и лидером команды остается Килиан Мбаппе. В последних семи матчах он не покидал поле без забитого гола, отличившись девятью голами и пятью голевыми передачами. В поединке против Сенегала нападающий «Реала» также был одним из ключевых игроков.

Слабостью французов может стать неуверенная игра на старте и проблемы с концентрацией, если Ирак продемонстрирует упорство и высокую нацеленность на результат.

Что касается кадровых перестановок, то в матче с Ираком ожидается некоторая ротация состава. Дешам, скорее всего, выпустит на поле Брэдли Барколу вместо Дезире Дуэ, а Люка Динь заменит Тео Эрнандеса. Также ожидаются изменения в центре поля, где, вероятно, мы увидим Ману Коне вместо Орельена Чуамени.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Ирак

«Львы Месопотамии» под руководством Грэма Арнольда дебютировали на ЧМ-2026 не слишком удачно. В первом матче они уступили с разгромным счётом Норвегии (1:4). Нельзя сказать, что иракцы играли безвольно. Они продемонстрировали сильный характер и нацеленность на ворота соперника, однако класс норвежцев сыграл решающую роль.

В целом сборная Ирака делает ставку на физическую борьбу, компактность в обороне, стандартные положения и быстрые контратаки. Это их первый чемпионат мира с 1986 года, поэтому опыт у «львов» не слишком велик. Наблюдается значительная зависимость от лидеров и не слишком глубокая скамейка запасных. В противостоянии с соперниками, контролирующими мяч, иракцы часто теряются и теряют концентрацию. Хотя иногда с топ-сборными такого уровня Ирак может демонстрировать стабильную и взвешенную игру на результат. Товарищеский матч с Испанией (1:1) перед ЧМ-2026 является ярким тому примером.

Кадровые проблемы в Ираке не столь значительны. В матче с французами команда Арнольда не сможет рассчитывать лишь на Али Моханада.

Личные встречи

Сборные Ирака и Франции ранее никогда не встречались между собой. Поединок в Филадельфии станет первым в истории личным противостоянием команд.

Прогноз

Для сборной Франции этот матч имеет очень важное значение. Команда Дидье Дешама стремится закрепить единоличное лидерство в группе I, поскольку на данный момент французы занимают лишь второе место и уступают Норвегии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Перед, возможно, решающим матчем против скандинавов «Ле Бле» постарается нивелировать преимущество соперников, поэтому ожидается дерзкая и ожесточённая борьба в атаке. Накануне источники в сборной Франции сообщали, что Килиан Мбаппе крайне сосредоточен на предстоящем результате и соответствующим образом настраивает партнёров по команде. Кроме того, звездном французу осталось забить всего два гола до рекорда Мирослава Клозе, поэтому он будет максимально настроен на забивание голов.

Преимущество в классе, индивидуальном мастерстве, опыте, глубине состава и физической готовности должно сыграть решающую роль в этом противостоянии. Если честно, шансов у Ирака в этом противостоянии не слишком много. «Львы» будут пытаться ловить соперника на контратаках, делая акцент на организованную и компактную игру в обороне, однако выдержать значительное давление со стороны французов будет крайне трудно.

Предлагаю поставить на комбинацию «Победа Франции с форой -1,5 и Мбаппе забьет» с коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Франция
23 июня 2026 -
00:00
Ирак
Фора Франции (-1.5) + гол Мбаппе 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Игорь Цыганык
Игорь Цыганык Sport.ua
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