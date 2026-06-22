Трезеге вписал свое имя в историю мировых первенств

Мяч, забитый 31-летним нападающим сборной Египта Трезеге в матче с Новой Зеландией (3:1), стал 250-м для «джокеров» в финальных турнирах чемпионатов мира. Наибольшее количество голов (и по валу, и в процентном отношении) было забито «резервистами» на ЧМ-2014 – 32 мяча (18,7%). Более других на мундиалях отличились «скамейки» сборных Германии – 22 гола, Италии – 16 и Нидерландов – 14.

Сразу пять мячей было забито «дублерами» в матче группового турнира ЧМ-1982 между Венгрией и Сальвадором, завершившегося суперкрупной победой европейцев – 10:1. Авторами четырех из них стали венгерские футболисты и одного – сальвадорский. Три гола, причем всего за семь минут, забил в этой встрече венгр Ласло Кишш, сотворив самый быстрый хет-трик чемпионатов мира. Лучшим же бомбардиром-джокеров всех времен является камерунец Роже Милла – 5 мячей. Ему же принадлежит рекорд и по числу сделанных дублей – 2. А самым «шустрым» среди «резервистов» оказался уругваец Ричард Моралес, который на ЧМ-2002 забил Сенегалу через 16 секунд после того, как вошел в игру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ