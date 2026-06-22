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  4. Ламин Ямаль вошел в десятку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира
Чемпионат мира
22 июня 2026, 12:44 | Обновлено 22 июня 2026, 12:55
137
0

Ламин Ямаль вошел в десятку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира

Премьерный мяч на мундиалях испанец забил в 18 лет 343 дня

22 июня 2026, 12:44 | Обновлено 22 июня 2026, 12:55
137
0
Ламин Ямаль вошел в десятку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал одним из самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира. Свой премьерный мяч на мундиалях в поединке с Саудовской Аравией (4:0) он забил в 18 лет 343 дня. В более юном возрасте забивали в финальных турнирах семь игроков. Но только один из них – бразилец Пеле, как и Ямаль открыл счет в матче.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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