Ламин Ямаль вошел в десятку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал одним из самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира. Свой премьерный мяч на мундиалях в поединке с Саудовской Аравией (4:0) он забил в 18 лет 343 дня. В более юном возрасте забивали в финальных турнирах семь игроков. Но только один из них – бразилец Пеле, как и Ямаль открыл счет в матче.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ