Чемпионат мира22 июня 2026, 12:44 | Обновлено 22 июня 2026, 12:55
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Ламин Ямаль вошел в десятку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира
Премьерный мяч на мундиалях испанец забил в 18 лет 343 дня
22 июня 2026, 12:44 | Обновлено 22 июня 2026, 12:55
137
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал одним из самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира. Свой премьерный мяч на мундиалях в поединке с Саудовской Аравией (4:0) он забил в 18 лет 343 дня. В более юном возрасте забивали в финальных турнирах семь игроков. Но только один из них – бразилец Пеле, как и Ямаль открыл счет в матче.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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