«Это странно». Скалони высказался о влиянии пауз посреди таймов на игру
Тренер сборной Аргентины адаптируется к новым условиям
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони все еще привыкает к влиянию перерывов на гидратацию, введенных для борьбы с сильной жарой на чемпионате мира 2026.
«Все, что у меня в голове, может измениться в зависимости от этих 22-23 минут. У нас есть люди, которые анализируют игру, и мы ищем решения. Это как обычный перерыв между таймами.
Это для тех, кто хочет атаковать, потому что можно изменить определенные вещи. Но это странно – к этому нужно адаптироваться. Если мы будем делать это чаще, это станет нормой. Пока для нас это не является нормальным.
Мы стараемся анализировать и исправлять вещи. Иногда матч меняется уже в первом тайме, и тогда можно что-то скорректировать. Я понимаю, что это изменится», – сказал Скалони.
После первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины имеет три очка и занимает первое место в квартете J, опережая Австрию по дополнительным показателям.
Следующий матч команда Скалони проведет в Арлингтоне 22 июня против Австрии. Начало игры запланировано на 20:00 по киевскому времени.
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