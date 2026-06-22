«Это странно». Скалони высказался о влиянии пауз посреди таймов на игру

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони все еще привыкает к влиянию перерывов на гидратацию, введенных для борьбы с сильной жарой на чемпионате мира 2026.

«Все, что у меня в голове, может измениться в зависимости от этих 22-23 минут. У нас есть люди, которые анализируют игру, и мы ищем решения. Это как обычный перерыв между таймами.

Это для тех, кто хочет атаковать, потому что можно изменить определенные вещи. Но это странно – к этому нужно адаптироваться. Если мы будем делать это чаще, это станет нормой. Пока для нас это не является нормальным.

Мы стараемся анализировать и исправлять вещи. Иногда матч меняется уже в первом тайме, и тогда можно что-то скорректировать. Я понимаю, что это изменится», – сказал Скалони.