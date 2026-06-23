Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
Клуб планирует укрепляться за счет собственных ресурсов
Трансфер иностранного нападающего в киевское «Динамо» на данный момент маловероятен, отмечает источник.
Киевский клуб планирует усилить состав за счет внутренних резервов и не имеет возможности осуществлять громкие трансферы легионеров. Тренерский штаб хочет протестировать на сборах игроков, вернувшихся из аренды.
Киевский клуб также планирует оценить на сборах бывшего нападающего сборной Украины Владислава Супрягу и видит в нем потенциальное усиление атакующей линии.
Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.
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