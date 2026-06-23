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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 09:02 |
1688
4

Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?

Клуб планирует укрепляться за счет собственных ресурсов

23 июня 2026, 09:02 |
1688
4 Comments
Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
ФК Динамо
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Трансфер иностранного нападающего в киевское «Динамо» на данный момент маловероятен, отмечает источник.

Киевский клуб планирует усилить состав за счет внутренних резервов и не имеет возможности осуществлять громкие трансферы легионеров. Тренерский штаб хочет протестировать на сборах игроков, вернувшихся из аренды.

Киевский клуб также планирует оценить на сборах бывшего нападающего сборной Украины Владислава Супрягу и видит в нем потенциальное усиление атакующей линии.

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Супряга
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
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Комментарии 4
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Динамо продолжает активную трансферную кампанию (с)
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+2
Нападник який в Епіцентрі сидів на банці, тепер це підсилення для Динамо
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0
Показать Скрыть 1 ответ
А джерело, мабуть, вчергове, бурбасцятина?
Чи це так Олійченко собі захотів написати?
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0
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