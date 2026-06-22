Наставник Кабо-Верде отреагировал на сенсационную ничью с Уругваем на ЧМ

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта поделился впечатлениями после сенсационной ничьей с Уругваем (2:2) в матче второго тура чемпионата мира, который состоялся 22 июня.

«Хочу поздравить команду и всех наших людей с тем, как мы играли всем сердцем. Мы завершали матч в очень сложных условиях, у многих игроков уже сводило ноги. Однако наша команда проявляла смелость на протяжении всей игры, постоянно стремились к победе, и это нас очень радует.

Мы доверяем всем нашим игрокам. Мы всегда вносим изменения, и наша команда по-прежнему подходит к матчам с желанием победить и с хорошей организацией. Мы должны быть удовлетворены тем, чего добились сегодня», – рассказал Бубишта.

Кабо-Верде занимает второе место в турнирной таблице квартета D, набрав два балла. В последнем туре «синие акулы» сыграют против идущей на последней позиции Саудовской Аравии.

В первом туре подопечные Бубишты стали автором громкой сенсации, сыграв вничью с Испанией – одним из главных фаворитов чемпионата мира.