Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Кабо-Верде отреагировал на сенсационную ничью с Уругваем на ЧМ
Чемпионат мира
22 июня 2026, 12:22 |
325
0

Наставник Кабо-Верде отреагировал на сенсационную ничью с Уругваем на ЧМ

Бубишта остался доволен игрой, где его подопечные второй раз подряд огорчили фаворита

22 июня 2026, 12:22 |
325
0
Наставник Кабо-Верде отреагировал на сенсационную ничью с Уругваем на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бубишта
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта поделился впечатлениями после сенсационной ничьей с Уругваем (2:2) в матче второго тура чемпионата мира, который состоялся 22 июня.

«Хочу поздравить команду и всех наших людей с тем, как мы играли всем сердцем. Мы завершали матч в очень сложных условиях, у многих игроков уже сводило ноги. Однако наша команда проявляла смелость на протяжении всей игры, постоянно стремились к победе, и это нас очень радует.

Мы доверяем всем нашим игрокам. Мы всегда вносим изменения, и наша команда по-прежнему подходит к матчам с желанием победить и с хорошей организацией. Мы должны быть удовлетворены тем, чего добились сегодня», – рассказал Бубишта.

Кабо-Верде занимает второе место в турнирной таблице квартета D, набрав два балла. В последнем туре «синие акулы» сыграют против идущей на последней позиции Саудовской Аравии.

В первом туре подопечные Бубишты стали автором громкой сенсации, сыграв вничью с Испанией – одним из главных фаворитов чемпионата мира.

По теме:
Трезеге вписал свое имя в историю мировых первенств
В погоне за рекордом. Беспроигрышная серия сборной Испании продолжается
Ламин Ямаль вошел в десятку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира
ЧМ-2026 по футболу сборная Кабо-Верде по футболу сборная Уругвая по футболу пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик поставил на место девушку
Футбол | 22 июня 2026, 08:31 13
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку

Михаил поспорил с Джордин Джонс

Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон
Футбол | 22 июня 2026, 11:14 4
Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон
Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон

Силва рассчитывает на Трубина

Усик определился со следующим соперником и местом боя
Бокс | 22.06.2026, 09:48
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Футбол | 22.06.2026, 12:12
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Футбол | 22.06.2026, 09:07
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 28
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 38
Футбол
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 2
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 5
Бокс
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем